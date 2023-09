Mit Temperament und Wucht: Georgisches Kammerorchester startet Saison

Das Georgische Kammerorchester Ingolstadt startet am 21. September in die neue Saison. Dieses Jahr mit großer Besetzung.

Das Eröffnungskonzert findet am 21. September um 20 Uhr im Festsaal Ingolstadt statt. Gespielt werden Sergej Rachmaninows 3. Klavierkonzert, Ludwig van Beethovens 7. Sinfonie und "The Apotheosis of the Dance" des zeitgenössischen schwedischen Komponisten Mats Larsson Gothe. Letzteres feiert in Deutschland seine Erstaufführung. Der Solist des Konzerts ist der virtuose Pianist Boris Giltburg, und als Chefdirigent zeigt Ariel Zuckermann sein Talent. Traditionsgemäß findet im Foyer des Festsaales um 19.30 Uhr eine Einführung mit Dr. Marco Frei statt.

Die Orchesterbesatzung der diesjährigen Kammersaison ist groß. Nicht umsonst nannte Richard Wagner das Finale aus Beethovens 7. Sinfonie als "Apothese des Tanzes" - der mitreißende Schwung des Schlusssatzes setzt den vorangegangenen Höhepunkten die Krone auf. Der Schwede Mats Larsson Gothe nahm in seiner Komposition mit demselben Beinamen "The Apotheosis of the Dance" 2012 darauf Bezug, um die Verbindung zwischen den beiden Werken ist nicht zu überhören. Ebenfalls nicht umsonst wird Sergej Rachmaninows 3. Klavierkonzert mit dem Beinamen "Rach 3" versehen, der Gedankenblitze an die dreifache Schallgeschwindigkeit "Mach 3" hervorruft. Mit seinem berühmten Werkt wird an den 150. Geburtstag des legendären Pianisten und Komponisten in diesem Jahr erinnert.

Für den Solistenpart ist ein Virtuose von zupackendem Format gefordert, und Boris Giltburg vereint diese Anforderung mit pianistischem Feingefühl. Ausgebildet beim legendären Arie Vardi, wurde er Sieger und Preisträger internationaler Wettbewerbe, unter anderem erster Preisträger 2013 des berühmten Königin-Elisabeth-Wettbewerbes in Brüssel. Als Solist arbeitete er bereits mit Orchestern wie dem Israel Philharmonic Orchestra, dem London Symphony Orchestra oder dem NHK Symphony Orchestra in Tokio zusammen. Seine Einspielung von Rachmaninows 2. Klavierkonzert wurde 2018 mit dem Opus Klassik als solistische Einspielung des Jahres ausgezeichnet.

Das erste Abonnementkonzert findet am Donnerstag, 21. Oktober, um 20 Uhr im Festsaal Ingolstadt statt. Die Konzerteinführung beginnt um 19.30 Uhr. Eintrittskarten können über www.ticket-regional.de gekauft werden. (AZ)