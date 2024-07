Mofafahrer wird bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Bei einem Unfall am Montagnachmittag ist ein 17-jähirger Mofafahrer in Ingolstadt schwer verletzt worden. Passiert ist es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Gozbaldstraße. Eine 33-Jährige bog mit ihrem Auto auf den Parkplatz des dortigen Supermarktes, obwohl ihr ein 17-Jähriger mit seinem Mofa entgegenkam. Später gab sie an, dass sie den Mofafahrer aufgrund der tief stehenden Sonne übersehen hatte.

Daraufhin fuhr der Mofafahrer frontal in die rechte Seite des abbiegenden Opel. Laut der Polizei stürzte und verletzte er sich schwer und wurde zunächst vom Notarzt vor Ort versorgt, bis er später vom Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Ingolstädter Krankenhaus gebracht wurde.

Der Beifahrer des Opels wurde ebenfalls leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 10.000 Euro. Die Berufsfeuerwehr Ingolstadt übernahm die Absicherung der Unfallstelle und sperrte die Fahrbahn für rund eine Stunde. Es kam jedoch nicht zu größeren Verkehrsbehinderungen. (AZ)