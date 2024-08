Musiker und Orchester von Weltruf kommen nach Ingolstadt

Insgesamt acht Abonnementkonzerte sowie ein Sonderkonzert veranstaltet der Konzertverein in der kommenden Saison 2024/2025. Dabei ist es den Verantwortlichen um Vereinsvorsitzende Eva- Maria Atzerodt einmal mehr gelungen, internationale Preisträger der Klassikszene und ein europäisches Spitzenorchester nach Ingolstadt zu bringen.

Zum Auftakt der Konzertreihe kommt Claire Huangci nach Ingolstadt

Zum Auftakt kommt die Pianistin Claire Huangci am 23. Oktober in den Theaterfestsaal. Die amerikanische Ausnahmemusikerin, unter anderem Gewinnerin des Mozartwettbewerbs, wird Werke von Schubert, Barber und Gershwin darbieten.

Eines der weltweit gefragten Streicherensembles ist das Minguet Quartett. Es kommt am 14. November an die Donau, um Werke von Mozart, Suk und Dvorak zu spielen.

Ein Höhepunkt im Konzertkalender ist das Gastspiel des Sinfonieorchesters der Ukraine unter der Leitung von Volodymyr Sirenko am 26. November. Bei diesem Sonderkonzert wird zudem die junge Cellistin Raphaela Gromes erwartet. Sie intoniert im Zusammenspiel mit dem Orchester das Cellokonzert in h-Moll von A. Dvorak. Zudem steht die Sinfonie Nr. 3 in C- Dur auf dem Programm.

Das Adventskonzert des Konzertvereins Ingolstadt gestaltet die Hofkapelle München

Zum Adventskonzert am 18. Dezember kommt die Hofkapelle aus München unter der Leitung von Rüdiger Lotter. Auf dem Programm stehen „Weihnachten mit der Familie Mozart“ und die Weihnachtsmusik von A. Corelli.

Am 26. Januar 2025 bringt der französisch-russische Geiger Fedor Rudin gemeinsam mit seinem Klavierpartner Boris Kusnezow und der Solistin Senja Rummukainen Werke von Mozart, Denisov und Schubert in den Theaterfestsaal.

Icon Vergrößern Die amerikanische Pianistin Claire Huangci kommt zum Auftakt der Konzertreihe am 23. Oktober 2024 nach Ingolstadt. Foto: Andreas Fleck Icon Schließen Schließen Die amerikanische Pianistin Claire Huangci kommt zum Auftakt der Konzertreihe am 23. Oktober 2024 nach Ingolstadt. Foto: Andreas Fleck

Vardan Mamikonian ist in Ingolstadt bestens bekannt und konnte vor wenigen Tagen sein neues Album „Invitation a la Danse“ veröffentlichen. Zusammen mit Varduhi Yeritsyan werden am 21. Februar 2025 auf zwei Flügeln Werke von Rachmaninow, Ravel und Babajanian zu hören sein.

Ein Wiedersehen mit dem Trompetenvirtuosen Gabor Boldoczki und der Sinfonietta Cracovia ist am 19. März geplant. Festliche Musik von Rameau, Couperin oder Blavet steht an diesem Tag auf dem Programm.

Der Bariton Konstantin Krimmel kommt zum diesjährigen Liederabend am 28. April. Begleitet wird er von Ammiel Bushakevitz. Beide Musiker konnten sich bei der Schubertiade 2020 kennenlernen. Werke von Schubert, Wolf und Williams stehen auf dem Programm des Abends.

Den Abschluss der Konzertsaison gestaltet die klassische Band Spark am 27. Mai. Unter dem Motto, Bach - Berio - Beatles wird ein Mix aus Klassik und Bandmusik intoniert.

Alle Konzerte finden im Theaterfestsaal, jeweils um 20 Uhr, statt. Ab sofort gibt es Abonnements und Ticketsper Mail an karten@konzertverein-ingolstadt.de oder unter der Nummer 0151/51600800.