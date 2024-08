Nach Kreislaufkollaps Unfall auf der A 9: 36-Jähriger verletzt

Ein mittelschwer verletzter Autofahrer und rund 7500 Euro Sachschaden waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag gegen 14.20 Uhr auf der A 9. Ein 36-jähriger Mann aus Baden-Württemberg war in der Großbaustelle kurz vor Ingolstadt in Fahrtrichtung München unterwegs. Während der Fahrt verlor er gemäß aktuellem Ermittlungsstand wegen Kreislaufproblemen die Kontrolle über sein Fahrzeug, teilt die Polizei mit. Das Auto querte vom rechten Fahrstreifen nach links die gesamte Fahrbahn und kollidierte dort mit der Betonleitwand. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug wiederum nach rechts über die Fahrbahn in den Grünstreifen geschleudert. Von dort querte er erneut die Fahrbahn, kollidierte mit dem Heck eines Sattelzugs und kam nach einem Frontalanstoß an der Betonleitwand zum Stehen. Der erheblich verletzte, mittlerweile aber wieder ansprechbare Fahrer wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund der linksseitig blockierten Fahrbahn kam es zu erheblichen Rückstauungen. Die Feuerwehr Lenting war zur Verkehrslenkung vor Ort eingesetzt. (AZ)

Kreislaufkollaps Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis