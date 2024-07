Ingolstadts verschwundene Einwohner: Wo sind all die Menschen hin?

Früher hieß es Volkszählung, heutzutage Zensus. Das Ziel aber ist das Gleiche: Die Statistiker wollen wissen, wie viele Menschen in einem Land, einem Bundesland, einem Landkreis, einer Stadt oder eine Gemeinde leben. Und das in allen Mitgliedstaaten der EU. Deshalb wird mindestens alle zehn Jahre einmal durchgezählt. Von Haustür zu Haustür wandert dabei niemand, stattdessen ziehen die Verantwortlichen die Zahlen aus den Melderegistern und andere offizielle Daten heran.

Es werden aber auch zahlreiche Menschen persönlich befragt, allein in Deutschland waren es beim jüngsten Zensus zwölf Millionen. Dabei stellte sich heraus: Es gibt eine deutliche Diskrepanz zwischen den offiziellen Zahlen und den aktuellen Erhebungen. Allein in Deutschland „fehlen“ 1,4 Millionen Menschen und auch in Ingolstadt und den umgebenden Landkreisen tut sich eine Lücke auf. Doch wohin sind die Menschen verschwunden, die es laut Melderegister in den Städten und Gemeinden eigentlich geben sollte? Wie kann es sein, dass eine Stadt wie Ingolstadt plötzlich um 3085 Personen schrumpft? Und zwar von knapp 140.000 auf gut 136.000 Einwohner.

All diese Fragen kann auch Helmut Schels aktuell nicht genau beantworten. Vermutungen gibt es einige, aber solange die Daten aber nicht bis ins Detail ausgewertet sind, will der Leiter des Ingolstädter Statistikamts keine vorschnellen Schlüsse ziehen. Was aber naheliegend ist: Ein Großteil jener, die nicht mehr auftauchen, dürften sich bei einem Umzug einfach nicht abgemeldet haben. Wohnen diese Personen jetzt im Ausland, ist das nirgendwo registriert. Gerade in der Altersklasse zwischen 25 und 39 Jahren - einem Alter, in dem die Menschen besonders mobil sind - ist die Differenz sehr hoch und das unterstreicht wiederum den Verdacht, dass es manche mit dem Ab- und Anmelden an ihren Wohnorten nicht ganz so genau nehmen. Allerdings fehlen in Ingolstadt auch fast 500 Kinder im Alter von bis zu zehn Jahren und da stellt sich auch Schels die Frage: Ist das niemandem aufgefallen, wenn die weg sind?

Bei den verschwundenen Einwohner handelt es sich gleichermaßen um Deutsche und Ausländer, auch das Verhältnis von Männern und Frauen ist annähernd gleich. Schaut man sich die prozentuale Verteilung an, dann ist der Anteil bei den Ausländern, die nicht mehr in der Statistik auftauchen, mit fünf Prozent aber überdurchschnittlich hoch.

Ingolstadt steht mit seiner schwindenden Bevölkerung nach dem Zensus allerdings nicht alleine da und liegt im bayerischen Durchschnitt. Bis auf Würzburg und Nürnberg müssen alle bayerischen Großstädte ein Minus verbuchen. Besonders deutlich fällt das mit mehr als 10.000 Personen in Regensburg aus. Aber auch in der Region müssen die Landkreise ihre Zahlen anpassen. Besonders markant ist der Rückgang im Kreis Pfaffenhofen mit einem Minus von drei Prozent, gefolgt von Neuburg-Schrobenhausen, wo es eine Differenz von rund 2,3 Prozent gibt. Die kleinste Lücke ergibt sich im Kreis Eichstätt, wo rund 1600 Personen (-1,2 Prozent) fehlen.

Aber die Auswertung des Zensus zeigt nicht nur die reine Anzahl der Einwohner, sie zeigt auch, wie sich die Bevölkerung zusammensetzt. Dieses Mal gibt es die Kategorie „Personen mit Migrationshintergrund“ nicht mehr. Sie wurde ersetzt durch „Personen mit Einwanderungsgeschichte“, was auch für die Auswertung Folgen hat. Denn nun spielt die Staatsangehörigkeit keine Rolle mehr, sondern nur noch die Tatsache, ob jemand im Lauf seines Lebens nach Deutschland eingewandert ist. Kinder und Jugendliche fallen nur darunter, wenn beide Elternteile im Ausland geboren sind. In Ingolstadt zählen fast 53.000 Menschen zu dieser Gruppe. Damit hat die Stadt weitaus mehr Menschen mit Einwanderungsgeschichte als andere Großstädte in Bayern und auch die umliegenden Landkreise. Prozentual liegt der Wert bei 38,7 Prozent, das heißt, weit mehr als jeder dritte Ingolstädter hat eine Einwanderungsgeschichte. In den Landkreis der Region 10 liegt der Wert jeweils bei knapp 20 Prozent.