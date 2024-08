Nacht der Museen 2024: Das ist in Ingolstadt geboten

Wenn Oldtimer-Shuttlebusse Wissbegierige und Kulturinteressierte in Ingolstadt von Ausstellung zu Ausstellung kutschieren, dann ist Nacht der Museen. Nächsten Samstag, am 7. September, ist es wieder soweit. Das Rahmenprogramm ist bunt und sowohl für Kinder als auch für Erwachsene geeignet. Tickets gibt es schon jetzt im Vorverkauf oder an der Abendkasse.

Bei der Nacht der Museen zeigen die Ingolstädter Museen bis Mitternacht ihre Ausstellungen. Erlebnisführungen bringen die Sammlungen näher, Workshops laden zum Mitmachen ein und Aufführungen sorgen für zusätzliche Unterhaltung. Musikalische Darbietungen und gastronomische Angebote runden das Angebot an diesem Abend ab. Ein Höhepunkt ist zum Beispiel der Auto-Korso „Fahrzeuge in Uniform“ mit historischen Behördenfahrzeugen. Der Konvoi startet um 18.30 Uhr am Rathausplatz mit Ziel Audi Piazza, wo die Fahrzeuge jeweils genauer besichtigt werden können. Von dort geht es wieder zurück zum Rathausplatz, bevor der Korso um 20 Uhr erneut beginnt.

Nacht der Museen 2024 in Ingolstadt: Auch für Kinder ist viel geboten

Einige Programmpunkte bei der Ingolstädter Nacht der Museen richten sich vor allem an Familien und den Nachwuchs: So lädt zum Beispiel das Lechner Museum zum Gestalten von Fantasie-Welten ein. Im Stadtmuseum gibt ein Puppentheater Einblicke in die Stadtgeschichte, bei Lesungen können Zuhörer ins Mittelalter reisen, Sven Catello zeigt eine Zaubershow und ein Erinnerungsbuch kann man außerdem noch basteln. Auf der Audi Piazza wird bei gutem Wetter ein Gokart-Fahrparcours aufgebaut, bei schlechtem Wetter findet eine offene Kreativwerkstatt statt.

Musikalisch wird es unter anderem im Deutschen Medizinhistorischen Museum mit der Band Dr. Eisele und die Besen. Im Heimatmuseum Niemes und Prachatitz spielt Peter Trübswetter Böhmische Musik auf der Diatonischen Ziehharmonika. Im Lechner Museum erwartet die Besucher eine musikalische Annäherung an das Werk Alf Lechners bei einer Live Improvisation. Im Museum für Konkrete Kunst (MKK) tritt das Trio Saitenfeder auf.

Icon Vergrößern Der Anatomiegarten im Deutschen Medizinhistorischen Museum wird zur Nacht der Museen schön beleuchtet. Foto: Johannes Hauser Icon Schließen Schließen Der Anatomiegarten im Deutschen Medizinhistorischen Museum wird zur Nacht der Museen schön beleuchtet. Foto: Johannes Hauser

Besonders spektakulär könnte es mit den Artisten des Circus of Fantasy werden, die ab 19.30 Uhr jeweils zur halben Stunde ihre Performance im Audi Museum Mobile zeigen. Interessant klingt außerdem die Multimedia-Show „Ein virtueller Stadtbummel durch das alte Ingolstadt“ mit Ansichten aus den Jahren 1865 bis 1950 im Bayerischen Armeemuseum im Neuen Schloss. Im Heimatmuseum Niemes und Prachatitz wird an einem praktischen Beispiel die Herstellung von Egerländer Batzerlstrümpfen gezeigt. Im Marieluise-Fleißer-Haus gibt es eine Lesung mit Musik und später junge Lyrik. Für einen Handy-Foto-Workshop mit dem Künstler Martim Brion im MKK müssen sich Interessierte um 17.50 Uhr an der Museumkasse anmelden, Dauer 18 bis 20 Uhr.

Tickets für die Nacht der Museen können bereits in Ingolstadt gekauft werden

Wie gewohnt findet am Sonntag nach der Nacht der Museen im Bauerngerätemuseum Hundszell ein musikalischer Frühschoppen statt. Zu hören sind die Dixie Dogs. Am Nachmittag ist Kinderfest.

Einlassbänder für die Nacht der Museen können bereits jetzt für 8,50 Euro im Vorverkauf erworben werden. Vorverkaufsstellen sind: Stadtmuseum, Museum für Konkrete Kunst, Marieluise-Fleißer-Haus, Deutsches Medizinhistorisches Museum und Audi Museum Mobile. Zusätzlich gibt es die Tickets seit diesem Jahr bei IN-direkt (zuzüglich zehn Prozent Vorverkaufs-Gebühr). Am Veranstaltungstag beträgt der Eintritt zehn Euro. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren erhalten freien Eintritt.

Mit dem Band können nach Belieben alle teilnehmenden Häuser besucht werden, einschließlich des traditionellen musikalischen Frühschoppens am Sonntag im Bauerngerätemuseum. Außerdem beinhaltet das Ticket die Fahrt mit den Oldtimer-Shuttlebussen und den Bussen der INVG im Stadtgebiet. Das vollständige Programm und weitere Informationen gibt es im Internet unter ndm.ingolstadt.de.