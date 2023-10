Das Audi-Gelände wird zur Party-Meile

Am Samstag findet an allen drei Audi-Standorten in der Region ein Familientag statt. 90.000 Gäste werden erwartet - und der Werkleiter macht Werbung fürs Fahrrad.

Es wird eines der größten Feste, das es in Ingolstadt je gegeben hat. Am kommenden Samstag findet bei Audi der Familientag statt. Das Unternehmen erwartet dabei an die 90.000 Besucherinnen und Besucher. Zum Vergleich: Zum Bürgerfest kommen zwar rund 150.000 Gäste - verteilt aber auf drei Tage. Und nur dann, wenn es nicht regnet.

Das Wetter jedenfalls sollte dem Familientag am Samstag keinen Strich durch die Rechnung machen. Vorausgesagt sind 23 Grad und Sonnenschein. Und so werden sich nicht nur der Audi-Hauptsitz in Ingolstadt, sondern auch die beiden anderen Standorte in der Region, Neuburg und Münchsmünster, an diesem Tag in eine große Partymeile für die gesamte Familie verwandeln. Es gibt Musik, Stars, Essen und einen Blick hinter die Kulissen des Autobauers. Moderiert wird die Feier von Caro Matzko, rund 160 Musikerinnen und Musiker werden auftreten.

Auch wenn die Veranstaltung eine Art geschlossene Gesellschaft mit 90.000 Gästen sein wird - jeder der rund 41.000 Audi-Mitarbeitenden aus der Region darf drei Begleitpersonen mitbringen - geht eine Feier in dieser Dimension auch außerhalb der Werksgelände nicht spurlos an den einzelnen Standorten vorbei. Schließlich reisen die Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Region an. Auch wenn sich an diesem Tag alles um Autos dreht: Die Hauptrolle soll das Auto nur innerhalb der Werkstore spielen.

Checker Tobi, bekannt aus dem Kinderfernsehen, kommt zum Familientag von Audi nach Ingolstadt. Foto: Jörg Carstensen, dpa (Archivbild)

Um große Staus auf den Straßen in Ingolstadt zu vermeiden, appelliert der Werkleiter eines der größten europäischen Autowerke, Siegfried Schmidtner, in einem Videostatement an die Mitarbeitenden: "Nutzt das Fahrrad." Ansonsten machen die Verantwortlichen Werbung für den Nahverkehr. Denn am 7. Oktober ist die kostenlose Nutzung der (Sonder-)Buslinien der VGI aus der Stadt Ingolstadt und einigen umliegenden Orten wie Gaimersheim oder Manching möglich. Die Eintrittskarte gilt dann auch gleich als Fahrkarte. Weitere Informationen zu den Fahrplänen gibt es unter www.invg.de.

Zwischen den Audi-Standorten gibt es am Familientag einen Shuttle-Service

Zwischen den einzelnen Standorten gibt es zudem einen Shuttle-Service. So fährt beispielsweise alle 20 Minuten ein Bus nach Neuburg. Zudem sind auch zahlreiche Parkplätze ausgewiesen, von denen ebenfalls Shuttlebusse ins Werk fahren.

Das Audi-Werk in Ingolstadt ist so groß wie der Staat Monaco. An diesem Samstag haben auch die Familien der rund 41.000 Audi-Mitarbeitenden in der Region die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Foto: Audi AG

Neun Jahre ist es her, dass es bei Audi zum letzten Mal einen Familientag gegeben hat, mit ähnlich vielen Besucherinnen und Besuchern. Schon damals konnten die Kinder von Audi-Mitarbeitenden hautnah erleben, wovon ihre Eltern zu Hause sonst nur erzählen. Wie ein Auto gebaut wird, welche Maschinen bei Audi im Einsatz sind, wie groß überhaupt das ganze Gelände ist. Auch in diesem Jahr wird es einen Blick hinter die Kulissen geben. Doch dort hat sich vieles verändert in den vergangenen Jahren. Digitalisierung und Elektromotoren waren 2014 noch kein Thema. Und die Standorte in Neuburg und Münchsmünster standen damals erst in den Startlöchern.

Ein fast 50-köpfiges Team plant bei Audi den Familientag

Bereits seit einem Jahr ist ein fast 50-köpfiges Projektteam bei Audi mit den Planungen für den Familientag beschäftigt. Seit Montag läuft der Aufbau für die Großveranstaltung, an die 200 Personen sind daran beteiligt. Sie kümmern sich, dass die Technik funktioniert und sind zuständig für den Aufbau der insgesamt acht Bühnen. Am Tag selbst ist dann Großeinsatz für die Mitarbeitenden der Audi-Gastronomie. Rund 300 von ihnen werden dafür sorgen, dass die Gäste den ganzen Tag mit Essen und Getränken versorgt werden. Immerhin wird groß aufgetischt am Samstag: Unter anderem 240.000 Getränkeflaschen, 40.000 Leberkässemmeln und 20.000 Portionen Pommes werden kostenlos an die Gäste verteilt.

Motorsport steht im Mittelpunkt des Audi-Familientags in Neuburg. Foto: Manfred Dittenhofer

Die können dann zwischen 9.30 und 17.30 Uhr ein umfangreiches Programm erleben. Im Presswerk ist zu sehen, wie Seitenteile entstehen, ein Roboterhund kann dabei beobachtet werden, wie er 3D-Scans durchführt und sogar Treppen steigt. Wer sich traut, kann einen Kran im Werk einmal selbst steuern. Einen Blick in sonst geheime Büros gibt es in der Technischen Entwicklung. Dort werden neue Autos entwickelt und designt. Wer's weniger technisch mag, kann ein Kinderkonzert oder die Lesewiese besuchen.

Eine FC-Bayern-Legende kommt zum Familientag von Audi nach Ingolstadt

Ganz besonders begehrt werden die vorderen Bühnenplätze wohl bei den beiden Auftritten von Checker Tobi sein. In seiner Mitmach-Show geht es um die Themen Umwelt, Mobilität und Zukunft. Aber auch Sportlerinnen und Sportler verschiedener Vereine - FC Bayern, FC Ingolstadt, Ingolstadt Dukes und ERCI - werden erwartet.

In Neuburg dreht sich dagegen alles um das Thema Motorsport. Mit einem Rennfahrer einmal über einen Parcours rasen oder offroad unterwegs sein - das soll an diesem Samstag dort für die Familien der Audi-Mitarbeitenden möglich sein.