Unternehmensbesuch per Mausklick mit dem „MINT:Pass“

Oft wissen Jugendliche nicht, wie ihre Zukunft nach der Schule aussehen soll - der „MINT:Pass“ des Regionalmanagements IRMA soll bei der Orientierung helfen. Der Pass ermöglicht Jugendlichen aus der Region 10 - also der Stadt Ingolstadt und den Landkreisen Neuburg-Schrobenhausen, Eichstätt und Pfaffenhofen an der Ilm - Einblicke in verschiedene Berufsfelder. Über die kostenlose Plattform kann per Mausklick ein Schnupperpraktikum bei regionalen Unternehmen gebucht werden. Für die Sommerferien gibt es noch freie Plätze.

„Der ‚MINT:Pass‘ bietet eine einzigartige Gelegenheit für Jugendliche, ohne großen Aufwand herauszufinden, was sich hinter verschiedenen Ausbildungsberufen verbirgt,“ erklärt Eva-Maria Lill, Projektmanagerin bei IRMA. „Durch praktische Erfahrungen können sie sich schon frühzeitig - ab zwölf Jahren - ein besseres Bild von möglichen Karrierewegen machen.“ Die Anmeldung erfolgt unkompliziert online und benötigt weder Lebenslauf noch Anschreiben oder ein vorheriges Telefonat. Das System ist laut IRMA einfach und benutzerfreundlich gestaltet, um den Einstieg so leicht wie möglich zu machen.

„MINT:Pass“: Jugendliche können Stempel sammeln für ein Zertifikat für Bewerbungen

Nach der Registrierung auf der Plattform können die Jugendlichen die verschiedenen Schnupperangebote der Unternehmen in der Region durchstöbern und sich per Mausklick für die Praktika anmelden, teilt IRMA mit. Nach jedem absolvierten Praktikum erhalten die Jugendlichen einen digitalen Stempel in ihrem Profil. Ziel ist es, Stempel aus vier Kategorien zu sammeln. Wer dies schafft, erhält neben einem Zertifikat für beispielsweise Bewerbungen auch eine attraktive Belohnung. Dies motiviert die Teilnehmenden, verschiedene Berufsfelder auszuprobieren.

Mehrere regionale Unternehmen haben bereits Praktikanten aufgenommen und waren von deren Engagement und Einsatzbereitschaft positiv beeindruckt, heißt es in einer Mitteilung der IRMA. Derzeit beteiligte Unternehmen sind unter anderem die Erhard Brandl GmbH & Co. KG, die Gebrüder Peters Ausbildungs-GmbH, die Spindler Dachdeckerei-Spenglerei GmbH und die Rudolf Schabmüller GmbH & Co. KG. Laut IRMA stehen noch zahlreiche Termine zur Verfügung, die auch kurzfristig gebucht werden können. „Nutzen Sie jetzt Ihre Chance und melden Sie sich sofort an, um einen der begehrten Plätze zu sichern“, rät die IRMA. Informationen zum Projekt, den Ansprechpersonen und zur Anmeldung finden Interessierte unter: www.irma-mintpass.de. (AZ)