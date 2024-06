Zeitarbeiter sind besonders von Arbeitslosigkeit betroffen

Die Arbeitslosenzahlen in der Region Ingolstadt sinken nur minimal. Die schwache Konjunktur und zurückhaltende Unternehmen sind die Hauptgründe.

Von einem Wonnemonat kann beim regionalen Arbeitsmarkt im Mai nicht die Rede sein. Die weiterhin ausbleibende wirtschaftliche Erholung macht sich zunehmend deutlich bemerkbar, wie die Arbeitsagentur Ingolstadt mitteilt.

„Der für einen Mai geringe Rückgang der Arbeitslosigkeit ist eindeutig auf die schwache Konjunkturentwicklung zurückzuführen und beschränkt sich auf den Bereich der steuerfinanzierten Grundsicherung", erklärt Johannes Kolb von der Agentur für Arbeit Ingolstadt die aktuelle Situation. Aktuell würden insbesondere in der Zeitarbeit vor allem Industriebeschäftigte temporär freigestellt. Erschwert werde der Abbau der Arbeitslosigkeit zudem durch zurückhaltendes Einstellungsverhalten der Betriebe.

Zum Stichtag waren im Stadtgebiet Ingolstadt und den Landkreisen Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen insgesamt 7909 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen. Die aktuelle Arbeitslosenquote sinkt um 0,1 Punkte auf 2,7 Prozent.

Arbeitsagentur Ingolstadt: Ausländische Kräfte kommen zunehmend auf dem Arbeitsmarkt an

Der von der Bundesregierung initiierte Aktionsplan „Job-Turbo“ zur schnelleren Integration geflüchteter Menschen in den Arbeitsmarkt zeigt auch in der Region erste Erfolge. Alle für die Betreuung und Integration von Geflüchteten zuständigen Jobcenter in der Region melden einen Rückgang der Arbeitslosigkeit.

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist die Arbeitslosenquote im Mai um 0,2 Punkte auf 2,6 Prozent gesunken (Vorjahr: 2,4 Prozent). Zum Stichtag wurden 1537 Personen als arbeitslos gezählt, 62 weniger als im Vormonat, 135 mehr als noch vor einem Jahr. 938 Arbeitsstellen sind als vakant gemeldet, 27 mehr als im Vormonat, vier weniger als vor Jahresfrist.

Im Stadtgebiet Ingolstadt hat sich die Zahl der arbeitslosen Menschen im Berichtsmonat Mai um 19 Personen auf insgesamt 2952 Betroffene erhöht (Vorjahr: 2558 Personen). Die aktuelle Arbeitslosenquote pendelt sich damit erneut bei 3,6 Prozent ein. Vor Jahresfrist lag sie bei 3,1 Prozent. Zum Zähltag waren 1437 unbesetzte Stellen gemeldet, 57 mehr als vor Monatsfrist.

Im Landkreis Eichstätt nahm die Arbeitslosigkeit im Mai etwas ab. Zum Stichtag waren 1746 Personen auf Arbeitssuche, 85 weniger als im Vormonat, 107 mehr als vor Jahresfrist. Die Arbeitslosenquote pendelt sich Ende Mai bei 2,3 Prozent ein (Vormonat: 2,4 Prozent, Vorjahr: 2,1 Prozent). 1127 Arbeitsstellen und damit 45 mehr als im April sind den Vermittlungsfachkräften als vakant gemeldet.

Auch im Landkreis Pfaffenhofen ist im Mai eine leichte Verringerung der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen. Die Zahl der arbeitslos Gemeldeten sank um 41 Personen auf 1674. Gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres bedeutet dies einen Zuwachs um 314 Bürgerinnen und Bürger. Die Arbeitslosenquote pendelt sich bei 2,2 Prozent ein (Vormonat 2,3, Vorjahr: 1,8 Prozent). Das Arbeitsplatzangebot umfasst 1220 offenen Stellen und damit neun weniger als im Vormonat. (AZ)