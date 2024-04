Ingolstadt

Neuer Intensivbereich im Klinikum eingeweiht

So sieht die moderne Intensivbetreuung in einem Einzelbettzimmer aus.

Plus Hochmodern geht es künftig bei der Pflege von schwerstkranken Patienten am Klinikum Ingolstadt zu. Was den neuen Intensivbereich besonders macht.

Von Manfred Dittenhofer

Lachende Gesichter, viele Scheren und ein rotes Band signalisieren: Hier wird etwas Neues eingeweiht. Am Mittwoch war es im Klinikum Ingolstadt so weit. Der neue Intensivbereich wurde, nach zweieinhalb Jahren Bauzeit, eingeweiht. Damit ist auf insgesamt 4000 Quadratmetern eine der modernsten Intensiveinheiten Bayerns aktiviert worden.

„Wir freuen uns sehr, die schwerstkranken Patientinnen und Patienten in einem hochmodernen Umfeld behandeln zu können“, bekräftigte Andreas Tiete, Ärztlicher Direktor und Geschäftsführer Medizin, Pflege und Informationstechnologie. Im Rahmen dieses Bauabschnitts sind 34 Intensiv-Betten, sogenannte „High Care“- Betten sowie neue Räume für die Katheter-Labore entstanden. Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf freute sich mit der Schere in der Hand: „Ich bin stolz, dass wir hier in Ingolstadt so ein hervorragendes Angebot zur Behandlung schwerstkranker Menschen haben.“ Der neue Intensivbereich stelle eine wichtige Säule in der optimalen Versorgung der Menschen in der gesamten Region 10 dar.

