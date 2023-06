Neuer Masterstudiengang im Bereich Tourismus an der KU

Wie kann Tourismus gestaltet werden, sodass er nachhaltig ist? Damit beschäftigen sich künftig Studierende an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.

Mit einem neuen Masterstudiengang wollen die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU), die Technische Hochschule Deggendorf, die Hochschule Kempten sowie die Hochschule München Studierende auf sich verändernde Anforderungen und Rahmenbedingungen im Wirtschafts- und Gesellschaftsbereich Tourismus vorbereiten. Das Studienprogramm trägt den Titel „Transformation und nachhaltige Lebensraumentwicklung – Tourismus neu gestalten“. Das Programm richtet sich an künftige Entscheiderinnen und Entscheider, die sich mit der derzeitigen Situation im Tourismus nicht mehr identifizieren und etwas Neues entwickeln wollen, heißt es in einer Pressemitteilung der KU.

Wohin geht die Reise für Wirtschaft, Gesellschaft und Politik in Krisenzeiten? Und wie verändern Digitalisierung oder Nachhaltigkeit unsere Lebenswelten in Städten und Regionen? Was bedeutet dies für die Art, wie wir zukünftig reisen und unsere Freizeit verbringen? Fest steht, dass der Tourismus und sein Umfeld eine grundlegend neue Ausrichtung benötigen, die Reiseziele, Wirtschaftsstandorte und Lebensräume als Einheit betrachtet.

Bewohner sollen von Tourismusentwicklung profitieren

Die Expertise dafür will der neue Masterstudiengang vermitteln. „Wenn sich Gesellschaften, Wirtschafts- und Politiksysteme verändern, dann verändert sich auch die Art, wie wir unsere Freizeit verbringen“, sagt der Leiter des neuen Studiengangs, Tourismus-Professor Harald Pechlaner von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. „Im Tourismus standen lange ausschließlich die Bedürfnisse der Gäste im Fokus. Das Ziel muss es sein, Tourismus so zu gestalten, dass die großen Krisen wie die Klima- oder die Demographiekrise und deren Herausforderungen berücksichtigt werden. Die Bewohner der Regionen weltweit müssen von einer Tourismusentwicklung profitieren, die sich an den verfügbaren Ressourcen ausrichtet und authentische Erlebnisse ermöglicht.“ Das Masterprogramm entwickelt hierzu neue Narrative, „damit der neue Tourismus für junge Menschen ein attraktives Arbeitsfeld werden kann.“

Der Studiengang verbindet ein digitales Fernstudium mit Exkursionen und Blockwochen. Er zeichnet sich durch seine Digitalisierung und Projektorientierung aus. Studierende werden dabei befähigt, aktuelle Themenstellungen an den Schnittstellen Tourismus, Gesellschaft, Nachhaltigkeit und Digitalisierung zu bearbeiten, um Transformationen anzustoßen. Das Studium soll sowohl national als auch international Arbeitsmarktchancen eröffnen.

Neuer Masterstudiengang an der KU dauert vier Semester

Ziel des Studiengangs ist es, wissenschaftliche Qualifikation mit beruflicher Handlungskompetenz zu kombinieren. Das Programm wird von den vier Hochschulen gemeinsam angeboten, die dafür ihre jeweiligen Kompetenzen in den Bereichen Tourismus und Nachhaltigkeit bündeln. Ein weiterer Kooperationspartner ist das Bayerische Zentrum für Tourismus. Der viersemestrige Masterstudiengang startet zum Wintersemester 2023/24. Eine Bewerbung ist bis 15. Juli möglich. Weitere Informationen gibt es unter www.ku.de/tourismus-neu-gestalten. (AZ)