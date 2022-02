Schulkind versprüht Pfefferspray an Mittelschule in Ingolstadt

Der Großeinsatz an der Gebrüder-Asam-Mittelschule in Ingolstadt ist beendet. 23 Schülerinnen und Schüler wurden nach einer Pfefferspray-Attacke behandelt.

Der Einsatz am Schulzentrum Südwest ist beendet. Nachdem am Donnerstagvormittag in der Gebrüder-Asam-Mittelschule zum Ende der Pause Pfefferspray versprüht wurde, klagten mehrere Schülerinnen und Schüler über Atembeschwerden, Husten und gerötete Augen.

Zwölf Schülerinnen und Schüler nach der Pfefferspray-Attacke im Krankenhaus

Insgesamt wurden von den Notärzten und Rettungskräften nach Angaben der Stadt Ingolstadt 23 Schülerinnen und Schüler mit Beschwerden gesichtet. Zwölf Kinder wurden in Krankenhäuser nach Ingolstadt und Neuburg gebracht. Die Feuerwehr konnte im Schulgebäude keine Belastung mehr feststellen.

Ein Rettungshubschrauber war an der Gebrüder-Asam-Mittelschule in Ingolstadt

Vor Ort waren ein Rettungshubschrauber, vier Notärzte sowie fünf Rettungswagen, mehrere Schnelleinsatzgruppen von BRK und Johanniter und die Polizei. Die Feuerwehr war mit Kräften der Berufsfeuerwehr sowie den Freiwilligen Feuerwehren aus Hundszell und Haunwöhr im Einsatz. (nr)





