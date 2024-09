Betrüger erbeuten 40 000 Euro durch Schockanruf

Gegen 14.30 Uhr erhielt ein 56-jähriger Mann einen Anruf durch eine Betrügerin, die sich als Polizeibeamtin ausgab. Diese erklärte, sein Sohn hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und könne nur durch Zahlung einer Kaution vor einer Haftstrafe bewahrt werden.

Nach weiteren Gesprächen mit angeblichen Staatsanwälten, Psychologen, sowie dem vorgeblichen Sohn selbst wurde der Geschädigte dazu gebracht, bei seiner Hausbank 40 000 Euro abzuheben. Er übergab gegen 16.10 Uhr an der Bergbräustraße in Ingolstadt das Geld an einen männlichen Abholer. Der Täter flüchtete daraufhin mit einem E-Bike.

Gemäß der Personenbeschreibung war der Täter männlich, circa 175 cm groß, Mitte 30, hatte braune Augen, kurze, dunkle, nach rechts gescheitelte Haare und trug eine blaue Jahre, ein dunkles Sweatshirt und eine schwarze Jeans. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter Tel. 0841/9343-0 zu melden.

Diese Tipps gibt die Polizei bei Schockanrufen Auflegen, wenn man sich nicht sicher ist, wer anruft oder sich unter Druck gesetzt fühlt.

Die Polizei ruft niemals unter der Notrufnummer 110 an, das machen nur Betrüger! Bei Unsicherheit selbst die 110 wählen, allerdings nicht über die Rückruftaste.

Den angebliche betroffenen Angehörigen unter der bekannten Nummer anrufen.

Am Telefon nie über finanzielle Verhältnisse sprechen.

Niemals Geld an unbekannte Personen übergeben!

Eine Vertrauensperson hinzuziehen oder über den Notruf 110 die Polizei verständigen.

Die echte Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände ein, um Ermittlungen durchzuführen.

Mit Angehörigen über das Phänomen sprechen und vor dem Vorgehen der Täter warnen.

Weitere Informationen zum Thema Schockanruf bzw. Betrug über Messengerdienste finden Sie im Internet auf den Seiten der Präventionskampagnen „LEG AUF!“ und „Lösch das!“ (AZ)