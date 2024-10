Polizistin fängt einen Hahn vor einem Supermarkt ein

Einen eher ungewöhnlichen Einsatz hatte am Montagvormittag eine Streifenbesatzung in der Richard-Wagner-Straße in Ingolstadt. Zeugen hatten der Polizei ein Huhn gemeldet, das auf einem Supermarktparkplatz herumlief.

Eine Polizistin hat in Ingolstadt einen Hahn eingefangen

Eine Polizistin konnte das Tier schließlich einfangen, anschließend wurde es an einen Mitarbeiter des Ingolstädter Tierheims übergeben. Dieser stellte schließlich auch fest, dass es sich bei dem Tier nicht um ein Huhn, sondern um einen Hahn handelt. Zur Herkunft des Gockels liegen laut Polizei bislang keine Erkenntnisse vor. (AZ)