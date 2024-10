Versuchter Totschlag: Hundehalter verprügelt gestürzten Radfahrer

Es sollte eine abendliche Gassirunde mit den beiden Hunden werden. Doch die endete für einen 47-Jährigen aus Ingolstadt im Gefängnis. Er war nach dem Sturz eines Radfahrers, der an einer Hundeleine hängen geblieben war, derart ausgerastet, dass er seit kurz vor Weihnachten in Untersuchungshaft sitzt. Der Vorwurf: versuchter Totschlag. Gestern war Prozessauftakt, bei dem der Angeklagte in Fußfesseln in den Saal geführt worden ist.

