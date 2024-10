Radler prallt gegen Autotür und verletzt sich schwer

Ein 52-Jähriger aus Ingolstadt stellte am Montag gegen 15.45 Uhr sein Auto in der Kepplerstraße, kurz nach der Einmündung zur Richard-Wagner-Straße, am rechten Fahrbahnrand ab und öffnete die Fahrertüre. Da fuhr ein 72-jähriger Radfahrer von der Richard-Wagner-Straße kommend an dem Auto vorbei und gegen die geöffnete Türe. Der Radfahrer, ebenfalls aus Ingolstadt, stürzte von seinem Pedelec und verletzte sich dabei schwer. Er kam zur stationären Behandlung in ein Ingolstädter Krankenhaus, teilt die Polizei mit. Es entstand nur geringer Sachschaden. (AZ)

Autotür Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis