Radlerin stößt mit Laster zusammen und verletzt sich

Ein 24-jähriger Mann fuhr am Donnerstag gegen 14.40 Uhr mit seinem Kleinlaster auf der Münchener Straße in Ingolstadt und wollte nach rechts in die Lindberghstraße abbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr auf dem daneben verlaufenden Fahrradweg eine 52-jährige Fahrradfahrerin in die gleiche Richtung und wurde beim Abbiegevorgang übersehen. Vermutlich war sie im „Toten Winkel“ des Kleinlasters und konnte von dem Fahrer nicht gesehen werden, berichtet die Polizei. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß. Die Fahrradfahrerin verletzte sich dabei leicht und wurde von einem Rettungsdienst versorgt. Am Laster und am Fahrrad entstand kein Schaden. (AZ)