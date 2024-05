Ingolstadt

vor 33 Min.

Rettungshubschrauber: ADAC betreibt in Ingolstadt weiterhin Christoph 32

Durchschnittlich drei bis vier Einsätze am Tag: „Christoph 32“ ist schneller Notarztzubringer und fliegende Intensivstation in einem. Die Ingolstädter Crew wurde bislang zu mehr als 41.000 Einsätzen gerufen.

Mehr als 41.000 Mal ist der Rettungshubschrauber Christoph 32 in Ingolstadt alarmiert worden. Auch in den kommenden Jahre ist der ADAC für die Luftrettung in der Region zuständig.

Themen folgen