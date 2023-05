Rollerfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Ein Autofahrer hat in Ingolstadt beim Abbiegen einen Rollerfahrer übersehen. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Rollerfahrer musste ins Krankenhaus.

Ein 49-Jähriger fuhr am Dienstag gegen 17.20 Uhr mit seinem Auto auf der Permoserstraße in Ingolstadt in südliche Richtung und wollte nach links auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes abbiegen. Zeitgleich fuhr ein 55-jähriger Ingolstädter mit seinem Roller ebenfalls auf der Permoserstraße in nördliche Richtung. Wie die Polizei berichtet, übersah der Autofahrer beim Abbiegen den entgegenkommenden Rollerfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Deshalb stürzte der Rollerfahrer auf die Fahrbahn und verletzte sich hierbei schwer. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von 1500 Euro. Zur Unterstützung war die Berufsfeuerwehr Ingolstadt an der Unfallstelle eingesetzt. (AZ)