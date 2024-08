Sonnen Plaza: Gibt es eine Fortsetzung im nächsten Jahr?

Nur für vier Wochen war das Projekt angesetzt. Und dann spielte auch noch eine Woche lang das Wetter nicht mit. In den verbliebenen drei Wochen seien aber mehr als 21.500 Besucher auf die Sonnen Plaza in Ingolstadt gekommen, sagt Mario Siegel, der mit seiner Agentur Confil die Idee dazu hatte. „Wir sind absolut zufrieden. Unser Konzept ist bestätigt worden. Die Menschen haben es gut angenommen“, zieht er eine positive Bilanz. Wird es also eine Fortsetzung geben?

