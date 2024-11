Studentin für einen Tag: So läuft ein Schnupperstudium an der THI

Die Entscheidung, was nach dem Abitur kommt, ist für viele eine große Herausforderung. Früher musste man dafür erst die Schulbank verlassen, heute bieten viele Hochschulen wie die Technische Hochschule Ingolstadt (THI) bereits vorab die Möglichkeit, einen Einblick in das Studium zu bekommen, heißt es in einer Mitteilung.

Emily Müller, 17-jährige Schülerin des Schyren-Gymnasiums Pfaffenhofen, darf einen Tag lang in die Welt der Studierenden eintauchen. Sie nimmt am Schnupperstudium der THI teil und will herausfinden, wie es sich anfühlt, einen Tag lang zu studieren.„Schon als ich vom Schnupperstudium hörte, war ich sofort interessiert“, erzählt Emily. „Es war spannend, das Studium mal auszuprobieren und zu sehen, wie es sich von der Schule unterscheidet.“ Nach der Anmeldung wurde sie von Samantha Rahimie, einer Studierenden der THI, kontaktiert. Sarah wurde ihre Mentorin für den Tag und begleitete sie durch den Hochschulalltag.

Schnupperstudium an der Technische Hochschule Ingolstadt (THI)

Gemeinsam besuchten die beiden die englischsprachige Vorlesung „Marketing & Sales“, die Emily besonders beeindruckte. „Es war spannend zu sehen, wie eine Vorlesung aufgebaut ist, und mit den anderen Studierenden zu sprechen“, sagt Emily. Der Austausch mit den Kommilitonen und der Dozentin gab ihr einen klaren Eindruck davon, wie viel freier das Studium im Vergleich zur Schule ist. „Die Studierenden haben viel mehr Verantwortung für ihr Lernen. Man muss viel selbstständig organisieren und sich motivieren“, so Emily.

Das Schnupperstudium der THI gibt Schülern die Möglichkeit, den Campus kennenzulernen und in die Welt des Studiums hineinzuschnuppern. „Wir möchten den Schülern zeigen, wie es nach dem Abitur weitergehen kann“, erklärt Bettina Markl von der Studienberatung der THI. Die Hochschule bietet nicht nur praxisorientierte Studiengänge in den Bereichen Technik und Wirtschaft, sondern auch internationale Perspektiven – 16 englischsprachige Studiengänge sind derzeit im Angebot.

Emily ist begeistert von dem Tag: „Es war eine tolle Erfahrung, die mir geholfen hat, mir über meine Zukunft Gedanken zu machen. Ich würde das jedem weiterempfehlen.“ Mit solchen Angeboten wird der Übergang von der Schule zur Hochschule greifbar, schreibt die THI. Vielleicht wird Emily eines Tages wieder nach Ingolstadt kommen – dieses Mal als Studentin. (AZ)