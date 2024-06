THI stellt mit Personalentscheidung Weichen für anvisierte Entwicklung

Die neue, erweiterte Hochschulleitung an der THI ist gewählt. Welche Themen die neue Besetzung stärken soll und warum das für die Entwicklungsziele zentral ist.

Der Hochschulrat hat Professor Andrea Klug zur Vizepräsidentin mit dem Fokus auf "Wissenschaftliche Weiterbildung" und Professor Elke Feifel zur Vizepräsidentin zum Thema "Nachhaltigkeit, Transfer und Entrepreneurship" gewählt. Damit will die Technische Hochschule Ingolstadt (THI) wichtige Profilthemen auf Leitungsebene verankern und zugleich die Weichen für die Umsetzung zentraler Ziele des Hochschulentwicklungsplans umsetzen.

Die Marschrichtung ist klar: Um weiter auf Erfolgskurs zu bleiben, stärkt die THI die wichtigen Bereiche Wissenschaftliche Weiterbildung sowie Nachhaltigkeit, Transfer und Entrepreneurship durch zwei Vizepräsidentinnen. Zudem erhält Gleichstellungsbeauftragte Professor Michaela Regler ein Stimmrecht in der Hochschulleitung. Professor Hans-Joachim Hof wird Vizepräsident für Lehre und Studierende und Professor Daniel Großmann verantwortet künftig alle, auch die zuvor vom Präsidenten verantworteten Bereiche der Forschung.

Zwei neue Frauen in der Hochschulleitung der Technischen Hochschule Ingolstadt

Professor Katherine Roegner scheidet aus gesundheitlichen Gründen aus der Hochschulleitung aus. Die neue, erweiterte Hochschulleitung wird ihre Arbeit zum 1. Oktober 2024 aufnehmen.

Die neue Vizepräsidentin für Weiterbildung Professor Andrea Klug hat nach dem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Regensburg ihren Forschungsschwerpunkt auf das Patentrecht und den gewerblichen Rechtsschutz gelegt. Nach Stationen als Staats-anwältin, Richterin, Referatsleiterin und Justiziarin war sie als Professorin und in verschiedenen Funktionen im Hochschulbereich beschäftigt. Seit 2022 ist sie an der THI als Leiterin des Campus für Weiterbildung tätig.

Professor Elke Feifel, die neue Vizepräsidentin für Nachhaltigkeit, Transfer und Entrepreneurship, hat sich nach dem Studium des Bauingenieurwesens auf Stahl- und Leichtbau spezialisiert und war Entwicklungsingenieurin und Projektleiterin. Sie ist seit 2013 als Professorin für Maschinenelemente und Festigkeitslehre an der THI und war unter anderem Studiengangleiterin und Frauenbeauftragte der Fakultät.

Die Leitthemen der Hochschule gemäß der Strategie „THI 2030“ sind im Hochschulentwicklungsplan 2027 (HEP2027) festgelegt, der am 29. November 2023 unterzeichnet wurde. Sie dokumentieren den Ausbau der Hochschule auf 8.500 Studierende und den Ausbau von Lehre, Forschung und Transfer in den Bereichen Gesundheit, Life Science und nachhaltige Infrastruktur sowie die Intensivierung der Forschungsaktivitäten, insbesondere im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI).

Auch die Vorbereitung der Studierenden auf eine internationale und unternehmerisch geprägte Wirtschaft sowie die Herausforderungen der digitalen und nachhaltigen Transformation sind Teil dieser Strategie. Mit der Erweiterung und Neustrukturierung der Hochschulleitung ist das Fundament für eine effiziente und zeitnahe Umsetzung des HEP2027 nun gelegt. (AZ)