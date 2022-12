Toter Junge aus der Donau: Fall ist bei "Aktenzeichen xy" zu sehen

Vor einem halben Jahr war ein toter Junge in der Donau gefunden worden. Am 7. Dezember ist der Fall Thema bei der ZDF-Sendung "Aktenzeichen xy... ungelöst".

Am 19. Mai hat ein Bootfahrer auf der Donau bei Vohburg (Kreis Pfaffenhofen) einen toten Jungen gefunden. Viele Monate später ist noch immer nicht klar, wer das Kind im Vorschulalter ist und wie es in den Fluss gekommen ist. Jetzt hoffen die Ermittler aus Ingolstadt, dass "Aktenzeichen xy... ungelöst" sie auf die entscheidende Spur bringen könnte. Am Mittwoch, 7. Dezember, wird der Fall um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Zu sehen sein wird dann auch das rekonstruierte Gesicht des Jungen. Das Bild hatte die Polizei erst im November veröffentlicht.





