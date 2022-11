Totes Kind aus der Donau: Ermittler hoffen auf "Aktenzeichen xy... ungelöst"

Nachdem das rekonstruierte Gesicht des toten Jungen aus der Donau veröffentlicht wurde, gibt es zahlreiche Hinweise. Bald wird der Fall bei "Aktenzeichen xy... ungelöst" Thema sein.

Im Frühjahr hatte ein Kanufahrer die Leiche eines kleinen Buben in der Donau bei Vohburg (Kreis Eichstätt) gefunden. Viele Monate später ist noch immer nicht klar, wer der Junge ist und wie er in den Fluss gekommen ist. Die Polizei setzt jetzt die Hoffnung auf zwei neue Ansätze, um der Herkunft des zwischen drei und sieben Jahre alten Kindes ein Stück näherzukommen.

Leichenspürhund Boss schnüffelte im Sommer im Treibgut, das im Rechen an der Staustufe Vohburg hängen geblieben ist. So erhoffte sich die Polizei Hinweise zur Herkunft des toten Jungen. Foto: Luzia Grasser

Toter Bub aus der Donau: Fall wird bei Aktenzeichen xy gezeigt

Zum einen wird der Fall bei "Aktenzeichen xy... ungelöst" im ZDF zu sehen sein. Die nächste Sendung wird am 7. Dezember ausgestrahlt. Gezeigt wird dabei auch das rekonstruierte Gesicht des Kindes, das anscheinend niemand vermisst. Das Bild, das anhand der Gesichtsknochen nachmodelliert worden ist, hat die Polizei am vergangenen Freitag veröffentlicht. Über das Wochenende sind daraufhin laut Andreas Aichele, Sprecher beim Polizeipräsidium Oberbayern-Nord in Ingolstadt, Hinweise im zweistelligen Bereich zu dem Fall eingegangen.

Nach dem Fund der Kinderleiche in der Donau suchten Polizei und Rettungskräfte zwischen der Staustufe Ingolstadt und der Staustufe Vohburg nach Hinweisen - bislang ohne einen entscheidenden Erfolg. Foto: Heinz Reiß

Nach Gesichtsrekonstruktion: Zahlreiche Hinweise zum toten Jungen aus der Donau

Diese werden nun nach und nach abgearbeitet und dann wird sich auch zeigen, ob möglicherweise einer von ihnen den entscheidenden Durchbruch bei den Ermittlungen bedeuten könnte. Des Weiteren laufen aber auch noch einige technische Untersuchungen zu dem Fall. Insbesondere ist immer noch nicht bekannt, wann genau und wo der Bub, dessen Leiche eingepackt war, in den Fluss gekommen ist. Der Gerichtsmedizin wird die Arbeit auch dadurch erschwert, dass es sich bei der Leiche um ein kleines Kind handelt. Denn Zähne und Knochen geben in diesem Alter noch nicht so viele Hinweise auf das Leben und die Herkunft eines Menschen preis als das bei Erwachsenen der Fall ist.

Lesen Sie dazu auch