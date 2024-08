Unbekannte brechen in Firma ein

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Donnerstag, 8. August, auf Freitag, 9. August, im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 8.45 Uhr in eine Personalvermittlungsfirma in der Schillerstraße in Ingolstadt ein und entwendeten aus einer Geldkasse einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag. Bereits am Vortag machten sich Kriminelle an der doppelflügeligen Eingangstüre der Firma zu schaffen und beschädigten diese mit Hebelwerkzeugen bei einem Einbruchversuch, berichtet die Polizei. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0841/9343-0. (AZ)

Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kripo Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis