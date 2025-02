Unbekannte brechen mehrere Automaten auf

In der Zeit zwischen Sonntag und Montag kam es in den Dienstbereichen der Polizeiinspektionen Ingolstadt und Beilngries zu mehreren Automatenaufbrüchen bei Tankstellen, Snackautomaten und Waschanlagen. Die Tatzeiten können auf die späten Abend- und frühen Morgenstunden eingegrenzt werden, teilt die Polizei mit. Hierbei entstand insgesamt ein Entwendungsschaden von rund 7500 Euro und ein Sachschaden von circa 44.000 Euro.

Im Bereich der Polizeiinspektion Ingolstadt wurden Beschädigungen in Kösching (Rupertswies) und Lenting, (Hepberger Weg und Bernd-Rosemeyer-Straße) festgestellt. Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Beilngries konnten Fälle in Beilngries (Im Schlott), in Denkendorf (Hauptstraße) und in Mindelstetten (am Marktplatz) festgestellt werden. Ein Zusammenhang der jeweiligen Taten wird aktuell geprüft und bedarf noch weiterer Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingolstadt unter Telefon 0841/9343-2222 oder der Polizeiinspektion Beilngries unter Telefon 08461/6403-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)