Unbekannter beschädigt Eingangstür von Café in Ingolstadt

In Ingolstadt ist die Tür eines Cafés beschädigt worden. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. In der Nacht von Montag, 23. Dezember, 21 Uhr, auf Dienstag, 24. Dezember, 8 Uhr, wurde in der Ludwigstraße in Ingolstadt die Eingangstüre des Cafés demoliert.

Vandalismus in Ingolstadt: Café-Tür demoliert

Ein bislang unbekannter Täter schlug mehrmals gegen die Türe, dabei ist das Sicherheitsglas gebrochen. Es entstand ein Schaden von rund 4000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841 9343-2222 zu melden. (AZ)