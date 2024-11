Unfall auf der Baustelle des MKK: Baumaterial fällt auf 29-Jährigen

Auf der Baustelle des Museums für Konkrete Kunst an der Roßmühlstraße in Ingolstadt wurde am Mittwochmittag die Hilfe der Rettungskräfte benötigt. Ein Schalungselement für Betonarbeiten stürzte um und begrub einen 29-jährigen Bauarbeiter unter sich, berichtet die Berufsfeuerwehr Ingolstadt. Noch bevor die Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf, hoben Kollegen des Mannes das Schalungselement von ihm. Der ansprechbare und bei Bewusstsein verletzte Mann wurde durch die Feuerwehr erstversorgt und anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung, wie sich der Unfall ereignet hat, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)

