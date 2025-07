Unfallserie auf der A9: Es kracht siebenmal innerhalb weniger Stunden

Eine wahre Unfallserie hat sich am Mittwochnachmittag auf der A9 zwischen den Abschlussstellen Denkendorf und dem Autobahndreieck Holledau ereignet. Sieben Mal krachte es laut Verkehrspolizei Ingolstadt, glücklicherweise wurde niemand verletzt. Bei den starken Regenfällen waren die Autofahrer zu schnell unterwegs und verloren die Kontrolle über ihre Fahrzeuge. Insgesamt beziffert die Polizei den Schaden an allen beschädigten Autos auf über 35.000 Euro.

Der erste Unfall ereignete sich um 17.30 Uhr etwa vier Kilometer vor dem Autobahndreieck Holledau in Fahrtrichtung München. Hier fuhr ein 44-Jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen auf dem linken Fahrstreifen zu schnell, verlor die Kontrolle über seinen Skoda Enyaq und fuhr mit der linken Front gegen die Mittelleitplanke. Es entstand ein Sachschaden von über 5000 Euro. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Eine viertel Stunde später auf der Richtungsfahrbahn Nürnberg, etwa einen Kilometer nach der Rastanlage Köschinger Forst, beschleunigte ein 39-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt im Baustellenbereich seinen Smart so stark, dass er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam vom linken Fahrstreifen aus nach links und sein Fahrzeug kam unter die Leitplanke. Hier entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro. Auch hier musste der nicht mehr fahrbereite Pkw abgeschleppt werden.

Kurz nach 18 Uhr kam ein 74-Jähriger aus dem Landkreis München mit seinem Land Rover etwa 1,5 Kilometer vor der Anschlussstelle Langenbruck in Richtung München vom mittleren Fahrstreifen zu weit nach rechts. Die Sichtverhältnisse waren zu diesem Zeitpunkt wegen des Regens wohl sehr schlecht. Er streifte einen, auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Mercedes Sprinter, den eine 23-Jährige aus dem Unterallgäu lenkte. Es entstand hier ein Sachschaden von über 3000 Euro.

Um 18.10 Uhr in Fahrtrichtung München, etwa zwei Kilometer nach der Anschlussstelle Ingolstadt-Nord, verlor eine 29-Jährige aus Ingolstadt die Kontrolle über ihren Audi A3, als sie vom mittleren auf den linken Fahrstreifen wechselte. Sie schleuderte dann gegen die Mittelleitplanke. Es entstand ein Schaden von über 3000 Euro.

Kurz vor 19 Uhr fuhr ein 31-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt mit seinen Pkw VW Tiguan von der Manchinger Str. kommend zur Anschlussstelle Ingolstadt Süd um auf die A 9 in Richtung Nürnberg aufzufahren. Unmittelbar nach dem Abbiegen nach links in den Auffahrtsbereich war er zu schnell unterwegs und kam so vom rechten der zwei Fahrstreifen aus zu weit nach rechts. Er stieß so gegen den Bordstein, dass sein Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Es entstand ein Sachschaden von über 5000 Euro.

Um 19.50 Uhr in Fahrtrichtung München, etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Langenbruck, verlor ein 21-Jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen die Kontrolle über seinen BMW 118 und kam so vom rechten Fahrstreifen aus nach links und stieß gegen die Mittelleitplanke. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

In Fahrtrichtung Nürnberg, zwei Kilometer vor der Anschlussstelle Denkendorf, kam um 21 Uhr ein 52-Jähriger aus Nürnberg mit seinem VW Tiguan auf dem mittleren Fahrstreifen ins Schleudern und stieß mit der Front seines Fahrzeuges gegen die rechte Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden von etwa 7000 Euro. (AZ)