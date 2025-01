Bayerische BSW-Spitzenkandidatin mit Bezug zu Ingolstadt

Im November 2024 erst hat sich in Ingolstadt der bayerischen Landesverband des Bündnisses Sarah Wagenknecht (BSW) gegründet. Mit einer Liste tritt die Partei folglich auch bei der Bundestagswahl am 23. Februar an. Auf den zweiten Listenplatz in Bayern hat es Simone Ketterl geschafft. Sie ist in Ingolstadt und der Region 10 keine Unbekannte, arbeitet sie doch als Pressesprecherin an der Technischen Hochschule in Ingolstadt.

Wenn es das BSW in den Bundestag schafft, wäre Ketterl, die zuvor bei den Linken aktiv war und in dort bereits für den Bundestag kandidierte, vermutlich Mitglied im Parlament. Die 38-Jährige wohnt in Utting am Ammersee und ist daher im Waglkreis Starnberg-Landsberg direkt wählbar. Spitzenkandidat der BSW-Landesliste ist der ehemalige Linken-Politiker Klaus Ernst. Ob das BSW einen Direktkandidaten für den Wahlkreis Ingolstadt aufstellt, ist bisher nicht bekannt. (fene)