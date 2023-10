Verena Wittek stellt in Ingolstadt aus

Künstlerin Verena Wittek eröffnet ihre Ausstellung "Universe of mind - artworks 2022/23" in Ingolstadt.

Die gebürtige Ingolstädterin Verena Wittek ist bereits seit ihrer Jugend von Kunst begeistert und wusste schon lange, dass sie einmal etwas Handwerkliches machen möchte. Nach einer Ausbildung bei Audi als Fertigungsmechanikerin entschied sich Wittek für das Fachabitur, welches sie an der BOS Ingolstadt absolvierte.

Sie gestaltet dreidimensionale Kunst zum Aufhängen. Mit einer selbst angerührten Paste modelliert die Künstlerin auf den Leinwänden einzigartige Formen. Durch die Struktur entsteht eine spannende Tiefenwirkung und in Kombination mit der Farbe entsteht ein Spiel aus Licht und Schatten, Höhen und Tiefen. Aus jedem Blickwinkel wirken die Kunstwerke unterschiedlich beeindruckend. Final werden die Leinwände mit Acrylglas oder diversen Holzrahmen veredelt. Die Rahmen werden für sie in der ortsansässigen Schreinerei gefertigt und bestehen aus Massivholz.

Zu bestaunen sind die Kunstwerke von Verena Wittek von 7. Oktober bis 9. Dezember. Die Eröffnung ihrer Ausstellung "Universe of mind - artworks 2022/23" im Ara Hotel Ingolstadt ist am 7. Oktober um 19 Uhr und wird von Bernd Leibl, einem langjährigen bekannten und Perkussionist, musikalisch begleitet. Wittek plant eine Goodie-Box-Verlosung und freut sich auf ihre erste Ausstellung "dahoam" in Ingolstadt. (AZ)