Vermehrt Automatenaufbrüche in der Region

In der Nacht von Heilig Drei König auf den Folgetag wurden in den Landkreisen Eichstätt und Pfaffenhofen insgesamt sechs Warenautomaten aufgebrochen. Dabei entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. In keinem der Fälle wurden Waren entnommen, die Täter hatten es ausschließlich auf Bargeld abgesehen, berichtet die Polizei.

Bislang unbekannte Täter erbeuteten in der Nacht von Montag auf Dienstag einen mittleren dreistelligen Eurobetrag aus einem aufgebrochenen Automaten in der Regensburger Straße in Vohburg. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro. Noch in der gleichen Nacht hebelten Kriminelle einen Wurstwarenautomaten in der Schwaiger Straße in Münchsmünster auf und entwendeten Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Wertes. Auch in der Hauptstraße in Ernsgaden versuchten zwei Vermummte vergeblich, einen Fleisch- und Wurstwarenautomaten aufzubrechen, wie auf den Videoaufzeichnungen am Aufstellungsort zu sehen war. Nachdem sie daran scheiterten, brachen sie offenbar aus Unmut ein Kartenlesegerät aus dem Warengerät. Es kam zu keinem Entwendungsschaden, jedoch entstand enormer Sachschaden.

Unbekannte brechen Automaten in den Landkreisen Eichstätt und Pfaffenhofen auf

In Großmehring wurden in den frühen Dienstagmorgenstunden gleich zwei Warenautomaten angegangen. So versuchten zwei Unbekannte um 1.45 Uhr das Münzfach eines Lebensmittelautomaten in der Donaustraße aufzubrechen, scheiterten jedoch daran. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. Wenig später wurden zwei gänzlich vermummte Personen von einer Kamera aufgenommen, als sie in der Ingolstädter Straße in Großmehring einen Snackautomaten aufbrachen. Die Täter erbeuteten 250 Euro Bargeld und verursachten einen Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Am gleichen Tag machten sich bislang unbekannte Täter gegen 2.30 Uhr an einem Warenautomaten in der Lentinger Straße in Kösching zu schaffen und erbeuteten schließlich einen mittleren dreistelligen Eurobetrag. Sie verursachten einen Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro.

Sachdienliche Hinweise, die im Zusammenhang mit den Automatenaufbrüchen stehen könnten, werden von den Polizeiinspektionen Ingolstadt unter Telefon 0841/9343-0 oder Geisenfeld unter Telefon 08452/7200 sowie jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. (AZ)