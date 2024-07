Versuchter Totschlag: Ein Mörder steht wieder vor Gericht

Sie hatte es ihm einfach nicht geglaubt. Die Nachricht, dass er einst 18 Jahre im Gefängnis gesessen haben soll, klang einfach zu unwirklich. Und sie hatte schon länger den Verdacht, dass es der heute 54-Jährige, der erst seit ein paar Wochen ihr Freund war, mit der Wahrheit offenbar nicht immer so ganz genau nahm. Wieso sollte es also diesmal stimmen, was er ihr berichtete? Dass er nämlich wegen Mordes verurteilt worden war - „unschuldig“ allerdings, wie er betonte.

Die Frau aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen wurde von ihrem Partner gewürgt

An einem Tag Anfang Juni des vergangenen Jahres aber erinnerte sie sich wieder an die Aussage. Könnte sie vielleicht doch stimmen? Der Mann war anders als sonst, aggressiver. Und dann, wie aus dem Nichts, würgte er sie auf der heimischen Terrasse. Könnte sie wirklich mit einem Mörder zusammen gewesen sein? Aufgeschreckt von den Würgegeräuschen kam ihr ihre Nachbarin zu Hilfe. Da war die 55-Jährige schon nicht mehr bei Bewusstsein. Jetzt muss sich der 54-Jährige, der zuletzt in Ingolstadt gewohnt hat, vor dem Landgericht verantworten. Ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Am Montag war Prozessauftakt.

Die beiden waren Anfang 50, als sie sich über eine Dating-App kennengelernt haben. Was die Frau da noch nicht wusste: Ihr Date war erst ein paar Jahre zuvor aus dem Gefängnis entlassen worden, weil er einen Menschen umgebracht hatte. Die Tat hatte sich allerdings nicht in der Region zugetragen. Es dauerte nicht lange, da wurden der Ingolstädter und die Frau aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen ein Paar. Zuerst erwies er sich tatsächlich als Traummann. Er habe eingekauft, gekocht, „er hat alles sauber gemacht“, erzählt die Frau vor Gericht. „Deshalb habe ich so lange eine rosarote Brille aufgehabt“. Doch die erste Krise ließ nicht lange auf sich warten. Nach einer Woche schon kam‘s zum Streit. Ihm gefiel es nicht, dass seine Partnerin am Wochenende viel alleine unterwegs war, oft zum Tanzen ging.

Die Frau hatte Angst vor ihrem Partner, der bereits wegen Mordes verurteilt worden war

Doch die beiden versöhnten sich. Er sprach schon bald vom Zusammenziehen und Heiraten, ihr ging das alles zu schnell. Hinzu kam die Eifersucht. Am 9. Juni des vergangenen Jahres, einem Freitag, war es wieder zum Streit gekommen. Sie hatte ihm vormittags angekündigt, am Wochenende wieder unterwegs sein zu wollen. Bei ihm schwang da schon „ein aggressiver Unterton mit“, berichtete sie vor Gericht. Da wurde ihr mulmig. Sie bat ihre Nachbarin, nicht, wie geplant zum Einkaufen zu fahren. Sie solle noch eine Stunde warten, da müsse sie sowieso in die Arbeit. „Ich habe Angst“, soll sie ihr gesagt haben.

Als sie abends von der Arbeit nach Hause kam, saß der Mann am Küchentisch, um ihn herum ein paar Flaschen - Wodka, Wein, Bier - „einiges war schon weg“. Und sie wusste: Wenn er so dasitzt, das gibt Ärger. Sie wollte mit ihm reden, aber erst am nächsten Tag, „wenn er wieder nüchtern ist und sich beruhigt hat“. Den ganzen Abend ging es hin und her. Er kündigte an, die Wohnung zu verlassen - blieb dann aber doch. Immer wieder stand die Frau am Gartenzaun, rauchte nervös eine Zigarette nach der anderen, hielt sich immer in Sichtweite zu den Nachbarn auf. Zusammen mit ihm in einer Wohnung „war es mir nicht mehr wohl“. Ihr Gefühl sollte sie nicht täuschen.

Der Angeklagte kann sich nicht daran erinnern, seine Partnerin gewürgt zu haben

Als sie doch mit ihm in einem Zimmer war, hielt er ihr sein Handy vor‘s Gesicht, zeigte ihr das Foto eines unbekannten Mannes und drohte: „Das könnte das Letzte sein, was du je sehen wirst.“ Verängstigt setzte sie sich draußen auf eine Couch. Er kam auf sie zu, „hat nix gesagt, ich hab‘ nur noch die Hand gesehen und dann war ich weg“. Als sie röchelte, kam ihr die Nachbarin zu Hilfe und der Angeklagte radelte davon. Allerdings konnte ihn die Polizei bald festnehmen. Seit mehr als einem Jahr sitzt er nun in Untersuchungshaft. Seine Ex-Freundin leidet noch immer unter der Tat: „Das Leben ist nicht mehr so leicht wie vorher.“

Die Tat selbst bestritt der Angeklagte nicht, aber er legte auch kein Geständnis ab. Er könne sich schlichtweg nicht an die Vorfälle erinnern, so seine Verteidigerin Andrea Kremer beim Prozessauftakt.

Die Verhandlung wird in zwei Wochen fortgesetzt. Ein Urteil soll Anfang September fallen. Kommt es zu einer Verurteilung, wird auch das Thema der Sicherungsverwahrung eine wichtige Rolle spielen.