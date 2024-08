Via del Gusto ausgezeichnet: Ein Schinken-Spezialist in Ingolstadt

Via del Gusto ist eine der ersten Adressen nicht allein im Raum Ingolstadt, wenn es um italienische Spezialitäten geht. Da darf im Rahmen des großen Italien-Sortiments der Parmaschinken, der hier selbstverständlich in unterschiedlichen Reifegraden angeboten wird, nicht fehlen. Jetzt hat der Verband der Parmaschinken-Hersteller, das Consorzio del Prosciutto di Parma, Bekim Manovi von Via del Gusto Ingolstadt erneut die Auszeichnung “Parmaschinken Spezialist 2024/2025“ verliehen.

Dazu Bekim Manovi: „Wir freuen uns sehr über diese erneute Auszeichnung und insbesondere darüber, dass unser Engagement für italienische Spezialitäten gesehen und gewürdigt wird. Parmaschinken ist ein Klassiker in unserem Sortiment und wird von unserer Klientel sehr geschätzt. Parmaschinken steht stellvertretend für die Philosophie unseres Hauses. Bei Via del Gusto geht es um den Genuss. Und der ist zweifelsohne eine Frage der Qualität. Eine Spezialität muss gut schmecken, gut aussehen, gut riechen, muss authentisch und sicher sein. Darauf legen wir und unsere Kunden großen Wert. Qualität wird auch dokumentiert in Beziehungen, so pflegen wir gute Kontakte auch zu den Herstellern von Parmaschinken.“

Das Sortiment von Via del Gusto umfasst italienische Schinken-, Salami- und Käsespezialitäten, Pasta, Öle, Essige sowie ein umfangreiches Weinsortiment. Insgesamt konnten in diesem Jahr 46 Fach- und Feinkosthändler aus Deutschland und aus Österreich die Auszeichnung zum Parmaschinken-Spezialist 2024/2025 entgegennehmen.

Das Consorzio del Prosciutto di Parma wurde 1963 gegründet mit dem Ziel, die Spezialität Parmaschinken weltweit zu schützen, ihre Tradition zu bewahren und das Image der Marke zu fördern. Der Verband repräsentiert heute 130 Mitgliedsbetriebe. Zu den herausragenden aktuellen Projekten, die das Consorzio initiiert hat, zählen die Reform der Produktspezifikation mit Bewilligung der EU, um die geltenden Standards den heutigen Markt- und Verbraucheranforderungen anzupassen und um mehr Transparenz zu schaffen. Ebenso wurden in einem zukunftsweisenden Forschungsprojekt zeitgemäße ökologische und nachhaltige Verpackungsalternativen insbesondere für vorgeschnittenen SB-Parmaschinken entwickelt und getestet.

Parmaschinken ist ein zu 100 Prozent naturbelassener, luftgetrockneter Schinken, der ohne Zusatzstoffe, ohne Nitrite oder Nitrate hergestellt wird. Für den Rohschinken aus der Region Parma braucht es lediglich die Hinterkeule vom Schwein und Meersalz. Dazu kommt viel Zeit zum Reifen im typischen Mikroklima der Region. Seinen milden Geschmack, den die Italiener mit ‘dolce‘ umschreiben, erhält der Parmaschinken durch seine mindestens vierzehn Monate lange Reifung. Zudem steht er seit 1996 unter dem besonderen Schutz der Europäischen Union und trägt das Gütesiegel „geschützte Ursprungsbezeichnung“ (g. U.).

2023 wurden 7,45 Millionen Parmaschinken hergestellt, die hauptsächlich in Italien verzehrt werden. Gut ein Drittel davon geht in den Export, in Europa hauptsächlich nach Frankreich, Deutschland und in das Vereinigte Königreich. (AZ)