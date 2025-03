Von Andersen bis Zauberflöte: Vier Uraufführungen warten auf die Gäste

Die laufende Spielzeit hatte gerade mal Halbzeit, da legt das Stadttheater Ingolstadt schon den Spielplan für die Theatersaison 2025/26 vor. „Weltoffenes Theater mit ästhetischem Kunstanspruch“ wolle man weiterhin bieten, sagte Intendant Oliver Brunner bei der Vorstellung. Auch dieses Mal hat man auf ein Spielzeit-Motto verzichtet. “Was uns interessiert sind Themen und Linien, die durch den gesellschaftlichen Diskurs hindurch gehen, die verbinden oder trennen“, so Brunner. Trotz einiger unumgänglicher Sparmaßnahmen – es wird weniger Produktionen geben und weniger Gäste werden eingeladen, am Haus zu produzieren – wartet das neue Programm mit einigen Highlights auf. Allein vier Uraufführungen wird es geben, drei sind Auftragsarbeiten, wovon wiederum zwei Ingolstadt-Bezug haben.

Die erste Premiere der kommenden Spielzeit bringt „Die Nibelungen“ in neuem Gewand. Mit Stückeüberschreibungen untersucht das Haus auch weiterhin den Kanon gängiger Bühnenwerke nach heutigen Bezügen, so auch im Fall der „Zauberflöte“. Weitere Klassiker im Programm: Flaubert, Andersen, von Horvath, Brecht und Bernhard.

Ingolstadt bereitet sich auf die neue Spielzeit 2025/26 unter Intendant Oliver Brunner vor

Es gibt vier Gastspiele, unter anderem eine „Carmina Burana“, des nationalen akademischen Opern- und Balletttheaters Odessa, ein inklusives Festival und als Kooperation mit dem städtischen Kulturamt die Tanztage. Unter den Wiederaufnahmen seien die Publikumsrenner „Istanbul“ und „Pinguine können keinen Käsekuchen backen“ genannt. Verstärkte Präsenz zeigt das Theater auch weiterhin im öffentlichen Raum mit dem Projekt „Stadtdramaturgie“. Mit den Begegnungsreihen und Formaten, die sich laufend weiter entwickeln, sollen Brücken zwischen Lebenswelten gebaut werden.

Die erste Premiere im sogenannten Holztheater am Glacis, verrät das Spielzeitheft, soll im Herbst 2026 sein. Die Schlüsselübergabe für die neue Spielstätte war in diesen Wochen geplant und musste verschoben werden. Eigentlich sollte die „Konferenz der Tiere“, ein Großprojekt des Jungen Theaters, dort die Raumerorberung starten. Das Projekt wurde dann aber kurzerhand ins Stadttheater verlegt. Doch selbst danach werden noch eine Reihe von technischen Vorbereitungen erforderlich sein, um einen reibungslosen Betrieb zu garantieren, erklärt der Intendant. So lange wird im guten alten Hämerbau an der Schlosslände gearbeitet. Der unter Denkmalschutz stehenden „Öloper“ wird man übrigens am 21. Januar 2026 zu ihrem 60-Jährigen ein Fest ausrichten.

Nachdem Brunner und die Seinen die laufende Spielzeit ohne den gewohnten „Spielzeitcocktail“ eröffneten, was von großen Teilen des Publikums bedauert wurde, gibt es zum Start in die neue Saison am 27. September wieder eine festliche Spielzeiteröffnungsgala.