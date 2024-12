Weihnachtshaus leuchtet für einen guten Zweck

Schon seit fast 20 Jahren schmückt Familie Wirth aus dem Ingolstädter Ortsteil Feldkirchen weihnachtlich: Da steht ein leuchtendes Rentier auf dem Garagendach, bunte Lichter lassen die Fassade erstrahlen. Auch in diesem Jahr ist das Haus wieder ein strahlender Magnet, der zahlreiche Besucherinnen und Besucher in den Ingolstädter Osten lockt. „Wir lieben Weihnachten und es macht einfach einen riesigen Spaß“, antwortet Thomas Wirth, wenn er gefragt wird, warum er sich so viel Arbeit macht.

Mit dem Weihnachtshaus in Ingolstadt werden Spenden gesammelt

Damit sich die Menschen, die vorbeikommen, um das Weihnachtsspektakel zu bestaunen, auch etwas aufwärmen können, bietet die Familie Glühwein und selbstgebackene Plätzchen an. „Wir dachten, damit können wir auch gleich etwas Gutes tun“, meint Yvonne Wirth. „Deshalb spenden wir den Erlös aus dem Verkauf für einen guten Zweck.“ In diesem Jahr hat sich die Familie laut einer Pressemitteilung zwei Projekte der Johanniter ausgesucht. Bei Lacrima handelt es sich um ein Projekt für trauernde Kinder und die Rettungsteddys sind bei jeder Einsatzfahrt des Rettungsdiensts mit dabei. Das Weihnachtshaus an der Regensburger Straße 160 ist immer freitags bis sonntags sowie an den Feiertagen von 17 bis 21 Uhr zu bestaunen. Zum letzten Mal leuchtet es an Silvester. (AZ)