Werke von Carl Philipp Emanuel Bach meisterhaft intoniert

Das Erscheinen der neuen CD von Ariel Zuckermann (Soloflöte und Leitung) und dem Georgischen Kammerorchester (GKO) Ende Januar mit Flötenkonzerten von Carl Philipp Emanuel Bach ist ein großes Ereignis.

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) galt schon zu Lebzeiten als einer der größten theoretischen und praktischen Musiker seiner Zeit; der wohl berühmteste Sohn Johann Sebastian Bachs betrat Neuland in der Konzertgattung zwischen Barock und Klassik. Seine Flötenkonzerte sind nicht nur technisch außerordentlich anspruchsvoll, sondern auch besonders herausfordernd „in der Kunst des Ausdrucks“, um einen seiner Zeitgenossen zu zitieren. In dieser neuen Einspielung von C.P.E. Bachs Flötenkonzerten in a-Moll (Wq 166 / H. 431), G-Dur (Wq 169 / H. 445) und d-Moll (Wq 22 / H. 425) beschwören das Georgische Kammerorchester Ingolstadt und Ariel Zuckermann die sanften Empfindungen herauf, die der Komponist für unerlässlich hielt, um neue Aspekte der Musik zu erschließen.

Das GKO ist kein Barockorchester. Aber mit Unterstützung des Cembalos und die glanzvolle Einspielung der Soloflöte durch Ariel Zuckermann, wird dieser Tonträger zum Markenzeichen des einzigen professionell agierenden Orchesters in unserer Region. Die Aufnahmen sind hier ungemein homogen, temporeich und ansprechend intoniert.

Solist und Dirigent Ariel Zuckermann übernimmt die Leitung und Soloflöte auf der neuen CD des Georgischen Kammerorchesters. Foto: Nikolaj Lund

Markant ist auch bereits das Titelbild der CD mit Ariel Zuckermann, der auf die fünf Bachkonzerte verweist. Ariel Zuckermann ist sicherlich ein musikalischer Freigeist und Gratwanderer. Seine epochenübergreifenden Repertoirekenntnisse spiegeln sich in raffinierten und pointierten Programmen wider. Sein technischer und musikalischer Anspruch gepaart mit unbändiger Kreativität, Energie und Menschlichkeit ist dabei stets ein Magnet für Orchester, Solisten und Publikum.

Ariel Zuckermann & GKO: Neue CD mit C.P.E. Bachs Meisterwerken

2020 wurde er zum Chefdirigenten des Georgischen Kammerorchester Ingolstadt berufen – eine Position, die er bereits bis 2023 innehatte. In dieser Zeit hat er das Orchester maßgeblich geformt. Die steigenden Abo-Zahlen, die Verpflichtung des Orchesters an zahlreichen bedeutenden Konzertsälen (Hamburg, Schleswig Holstein - Rheingau- Festival) und die Zusammenarbeit mit den bedeutendsten Interpreten klassischer Musik sind mit sein Verdienst.

Mit der neuen CD geht für die Verantwortlichen ein langer Wunsch in Erfüllung. Gerade auch im Ausland will sich das Orchester mit diesem Tonträger beonders bewerben.

In den vergangenen Jahren hat das GKO das Repertoire der CD immer wieder in zahlreichen Konzerten gespielt. Die CD-Aufnahme ist beim Label „Fuga Libera/Outhere“ erschienen und über die bekannten Bezugsquellen erhältlich. Mehr Informationen dazu gibt es unter www.georgisches-kammerorchester.de im Internet.