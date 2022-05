Wo in Ingolstadt der Quadratmeter zum Bauen 1550 Euro kostet

In Ingolstadt steigen die Preise für Bauland zumindest in den meisten Lagen noch an. Das zeigen die Bodenrichtwerte. Wo es besonders teuer ist.

Wie teuer ist Grund und Boden in einer Region? Diese Frage beantworten die Bodenrichtwerte, die ein Gutachterausschuss üblicherweise alle zwei Jahre beschließt. Es handelt sich dabei immer um Durchschnittswerte für den Quadratmeterpreis. Wegen der Neuregelung der Grundsteuer ist die Berechnung jetzt allerdings bereits wieder nach einem Jahr erfolgt.

Die wesentliche Informationsgrundlage für die Ermittlung der Bodenrichtwerte ist die Kaufpreissammlung. So zeigt sich, für welche Summe der Quadratmeter durchschnittlich im vergangenen Jahr den Besitzer gewechselt hat.

Baureifes Wohnbauland (außerhalb der Altstadt): Die durchschnittliche Steigerung der Bodenrichtwerte im Jahr 2021 lag bei acht Prozent. Bei einer genauen Betrachtung ist allerdings zu erkennen, dass in den einfachen Lagen, also in Bereichen mit im Vergleich niedrigeren Bodenrichtwerten, ein stärkerer Preisanstieg zu verzeichnen ist, und zwar im Mittel um elf Prozent. In den Spitzenlagen sind die Preise hingegen um rund vier Prozent gestiegen. Die teuersten Grundstücke liegen am Probierlweg, wo der Quadratmeter 1550 Euro kostete, gefolgt von der Großen Zellgasse und dem Alten Westviertel mit Quadratmeterpreisen von jeweils 1450 Euro. Wer günstiges Bauland sucht, der sollte sich Richtung Winden (530 Euro/Quadratmeter), Mühlhausen (620 Euro), Mailing Nordost (670 Euro) oder Pettenhofen, Irgertsheim und Niederfeld orientieren. Dort kostete der Quadratmeter im vergangenen Jahr um die 700 Euro.

Baureifes Wohnbauland (Altstadt): Die Bodenrichtwerte liegen in der Altstadt zwischen 1350 Euro und 3750 Euro pro Quadratmeter. Für die zentralen Lagen der erweiterten Fußgängerzone, die insbesondere durch Einzelhandel geprägt sind, gab es in den vergangenen Jahren zunehmend Leerstände, die trotz Bemühungen auch nicht wesentlich weniger geworden sind. Hier wurde zum vorangegangenen Stichtag ein leicht gesunkener Wert festgestellt. Zum aktuellen Stichtag blieben die Bodenrichtwerte für diese Bereiche unverändert. Für die überwiegend durch Wohnnutzung geprägten übrigen Zonen der Altstadt sind die Werte ebenso wie in den Spitzenlagen im übrigen Stadtbereich leicht gestiegen.

Gewerbegebiete/Sondergebiete Während es beim letzten Stichtag in diesem Bereich noch eine Wertsteigerung gegeben hatte, wurden die Flächen in Gewerbegebieten zuletzt nicht mehr teuerer.

Lesen Sie dazu auch

Land- und forstwirtschaftliche Flächen Die Bodenrichtwerte sind im gesamten Stadtgebiet Ingolstadt um rund fünf Prozent gestiegen. Für die beiden forstwirtschaftlichen Flächen sind sie hingegen unverändert bei zwei Euro pro Quadratmeter geblieben. (nr)