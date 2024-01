Wohnung in Ingolstadt fängt in der Silvesternacht Feuer

Die Ingolstädter Feuerwehren haben in der Silvesternacht einiges zu tun. Unter anderem geraten ein Balkon und die dazugehörige Wohnung in Flammen.

Die Silvesternacht bescherte den Einsatzkräften der Ingolstädter Feuerwehren einen ereignisreichen Start ins neue Jahr. Mehrere Kleinbrände, ein Brand am Gebäude und ein gemeldeter Zimmerbrand mit Person in Gefahr galt es abzuarbeiten, schreibt die Feuerwehr in einer Mitteilung.

Brand in Ingolstadt in der Silvesternacht

Die Kleinbrände konnten demnach schnell von den jeweils alarmierten Einheiten abgelöscht werden. Länger dauerten die Lösch- bzw. Nachlöscharbeiten beim gemeldeten Zimmerbrand an. Dort brannte der Balkon einer Hochparterrewohnung in voller Ausdehnung, die Flammen hatten bereits auf das Innere der Wohnung übergegriffen. Die Bewohner konnten sich zum Glück eigenständig aus dem Gebäude retten, sodass sich die Feuerwehr primär auf die Brandbekämpfung konzentrieren konnte.

Nachdem der Brand unter Kontrolle war, stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich die Flammen unter das Wärmedämmverbundsystem gefressen hatten, sodass aufwendige Nachlösch- bzw. Kontrollarbeiten notwendig waren. Im Einsatz waren zahlreiche Freiwillige Feuerwehren aus dem Stadtgebiet, die Berufsfeuerwehr Ingolstadt sowie die Freiwillige Feuerwehr Wettstetten. (AZ)

