Zehn Jahr „neun“

Die große Halle direkt am Ingolstädter Hauptbahnhof trägt gemäß der ursprünglichen Nummerierung der Güterlagerhallen den schlichten Namen „neun“. Diese Bezeichnung steht aber bereits seit zehn Jahren für mehr: für das Kulturzentrum neun des Kulturamts der Stadt Ingolstadt und das Jugendtrendsportzentrum des Stadtjugendrings – beide sind gemeinsam in dem Gebäude untergebracht.

Damit hat sich die „neun“ fest im Ingolstädter Kulturleben verankert. Es ist ein Ort für verschiedene Festivals, Veranstaltungsreihen, Konzerte, Kabarett, Tanz und Theater. Zudem hat sie sich etabliert als ein ganzjähriger Treffpunkt für junge Ingolstädter Trendsportler sowie Nachwuchsmusikerinnen verschiedenster Genres im Band- und DJ-Bereich. Die „neun“ wird heuer zehn Jahre alt und diesen Anlass feiern das Kulturzentrum neun und das Jugendtrendsportzentrum gemeinsam. Die Jubiläumsfeier wird am Freitag, 13. September, um 19 Uhr, im Kulturzentrum von Oberbürgermeister Christian Scharpf eröffnet. Das Publikum erwartet an diesem Abend eine Gesprächsrunde zum Thema „Entwicklung der Ingolstädter Kulturszene“, moderiert von Andreas Martin Hofmeir. Der Musiker wird im Anschluss mit vier europäischen Tubisten als „European Tuba Power“ auf der Bühne stehen.

Die Jubiläumsfeier kann kostenfrei besucht werden. Der Einlass erfolgt, soweit freie Plätze verfügbar sind. Weiter geht das Jubiläumswochenende am Samstag, 14. September, ab 14 Uhr im Jugendtrendsportzentrum mit einem bunten Bühnenprogramm, einem Scooter- und einem FIFA-Contest. Im Anschluss findet im Kulturzentrum von 17 bis 20 Uhr eine Rollschuhdisco für Kinder und Jugendliche statt.

Kulturzentrum neun hat Ohrakel ersetzt in Ingolstadt

Ein Blick zurück: Seit der Eröffnung wurde das Trendsportzentrum laut Stadt Ingolstadt zirka 70.000 Mal von jungen Sportlern besucht. Neben Skatern, Scooter- und BMX Fahrerinnen nutzten regelmäßig Gruppen aus den Sportarten Bouldern, Slackline, Acro-Yoga, Calisthenics, Parkour, Breakdance, Tischkicker und K-Pop die Halle. Die sechs Jugendbandräume des Trendsportzentrums sind größtenteils doppelt von jungen Bands belegt, die dort langfristig zu günstigen Konditionen proben können. In den zehn Jahren seiner Geschichte fanden in der „neun“ rund 300 Kulturveranstaltungen mit etwa 60.000 Besuchern statt.

Wie ist das Kulturzentrum entstanden? Das Ohrakel am Hauptbahnhof, ein Veranstaltungsort für viele Kulturveranstaltungen, musste einem geplanten Erweiterungsbau für das Parkhaus weichen. Zudem musste das Körnermagazin geräumt werden, in dem viele Künstler der freien Szene eine Heimstatt gefunden hatten. Dies waren maßgebliche Impulse für den damaligen Kulturreferenten Gabriel Engert, nach einem neuen Ort für die Kulturszene zu suchen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Ingolstadt. Parallel forderte der Stadtjugendring schon seit vielen Jahren die Schaffung einer Skate- und Trendsporthalle und von Übungsräumen für Jugendbands.

So rückte eine ehemalige Lagerhalle der Deutschen Bundesbahn in den Fokus des Interesses, ein Gebäudekomplex mit einer Halle acht und neun, der seit vielen Jahrzehnten leer gestanden hat. Mit innovativen neuen Konzepten und auch Dank der Förderung aus Staatsmitteln des Bayerischen Jugendrings wurden schließlich ein Kulturzentrum und das Jugendtrendsportzentrum in der Halle neun realisiert. 2011 wurde mit der Umsetzung des Vorhabens begonnen und am Freitag, 12. und Samstag, 13. September 2014, die offizielle Eröffnung gefeiert. (AZ)