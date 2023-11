Zwei neue Hundewiesen in Ingolstadt

Der Stadtrat hat neue Wiesen und neue Freilaufflächen für Hunde beschlossen. Wo diese sind und ab wann sie als solche nutzbar sind.

Zwei neue Hundewiesen und drei neue Freilaufflächen hat der Ingolstädter Stadtrat kürzlich mehrheitlich beschlossen. Neben der bereits bestehenden Hundewiese in der Wirffelstraße werden am Baggersee (beim Kiosk im Nordwesten des Sees) und in der Lechermannstraße in Hundszell (neben dem Vereinsgelände des SV Hundszell) neue eingezäunte Bereiche entstehen. Der Standort in Hundszell aber nur temporär, bis über die endgültige Entwicklung der Fläche entschieden ist. Die Kosten für Errichtung und Erstausstattung sollen aus dem Bürgerhaushalt finanziert werden, den Unterhalt der Hundewiesen übernimmt das Gartenamt. Eingerichtet werden sollen die Flächen im kommenden Jahr.

Zudem soll es Ausnahmen von der bestehenden Leinenpflicht in Grünanlagen auf drei Freilaufflächen im Fort Haslang Park, im Glacis an der Heydeckstraße und in der nördlichen Mailinger Aue geben.

Diese Flächen werden mit Hinweisschildern versehen, sind aber nicht eingezäunt. Hundebesitzer müssen daher sicherstellen, dass durch ihre Tiere keine Gefahr ausgeht. Große Hunde (Schulterhöhe ab 50 Zentimeter) und Kampfhunde sind von dieser Regelung ausgenommen, nur kleine Hunde dürfen hier ohne Leine laufen. (AZ)