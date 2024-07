Zwei Radfahrer kollidieren in Ingolstadt: Einer verletzt – der andere flieht

Am frühen Donnerstagmorgen hat es auf dem Radweg an der Friedrichshofener Straße in Ingolstadt einen Unfall zwischen zwei Radfahrern gegeben. Ein 33-Jähriger fuhr in Richtung Audi-Kreisel auf dem Radweg links von der Straße. Dann kam ihm aus der Einmündung „Am Feldsteig“ ein anderer Radfahrer entgegen.

Radunfall in Ingolstadt: Die Polizei sucht Zeugen

Die beiden Fahrräder stießen zusammen, wobei der 33-Jährige von seinem Rad stürzte, am Boden lag und sich verletzte. Der andere Radfahrer hielt kurz an und sprach mit dem Verletzten, fuhr aber direkt danach weiter. Es entstand ein Sachschaden von 200 Euro am Fahrrad des verletzten 33-Jährigen. Die Polizei Ingolstadt bittet um Hinweise zu dem flüchtigen Radfahrer, zu dem nur bekannt ist, dass er zwischen 40 und 45 Jahre alt sein könnte. Zeugen können sich telefonisch melden unter 0841/9343-4410. (AZ)