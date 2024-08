Zwei Radler stoßen zusammen, weil einer falsch fährt

Am Montag gegen 19 Uhr fuhr ein 81-jähriger mit seinem Pedelec auf dem gemeinsamen Rad- und Gehweg des Unterlettenweges in Ingolstadt zur Einmündung in die Klein-Salvatorstraße. An der Einmündung hatte er die Vorfahrt zu achten. Beim Abbiegen nach rechts wollte er weiter dem gemeinsamen Geh- und Radweg in die Klein-Salvator-Straße folgen. Hier kam ihm ein 15-jähriger Radfahrer, der auf dem Geh- und Radweg der Klein-Salvator-Straße in Fahrtrichtung links unterwegs war, im Kurvenbereich der Einmündung entgegen. Obwohl beide Radfahrer aus Ingolstadt bremsten, stießen sie zusammen. Hierbei stürzte der 81-Jährige und verletzte sich leicht. Er benötigte jedoch keine sofortige ärztliche Behandlung, berichtet die Polizei. Am Pedelec des 81-Jährigen entstand kein, am Mountainbike des 15-Jährigen geringer Sachschaden. (AZ)

