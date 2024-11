In Ingolstadt steht ein Christbaum aus dem Donaumoos

Der diesjährige Christbaum auf dem Rathausplatz in Ingolstadt stammt aus dem Donaumoos. Am Montag haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gartenamtes die Tanne vor dem Ingolstädter Rathaus aufgestellt. Der Baum hat zuvor einen langen Weg zurückgelegt.

der Christbaum aus Königsmoos ist 15 Meter hoch

Am Morgen wurde er in Königsmoos auf dem Grundstück des Stifters Hugo Specht gefällt und aufgeladen. Zunächst wurde der Baum auf 14 Meter geschätzt, doch nach einer genauen Messung zeigte sich, dass er sogar 15 Meter hoch ist und 4,5 Tonnen wiegt. In den kommenden Tagen schmücken die Stadtwerke den Christbaum mit Lichtern. (AZ)