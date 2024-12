Die Ingolstädter Gymnasien sind am Limit

Zu viele Schüler, zu marode - und zu wenig Geld: So lässt sich in Kürze der Zustand der Ingolstädter Gymnasien zusammenfassen. Angesichts der klammen Haushaltslage in Ingolstadt bot das Thema viel Diskussionsstoff in bislang drei Ausschüssen: Soll man einige der Ingolstädter Gymnasien erweitern oder lieber gleich neu bauen? Kann man auf eine Generalsanierung der sanierungsbedürftigen Schulen überhaupt noch warten? Soll sich Ingolstadt an einem neuen Gymnasium im Kreis Pfaffenhofen beteiligen? Die Meinungen gehen auseinander, einig ist man sich aber in einer Sache: Es muss etwas getan werden.

