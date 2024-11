Jazztage: Standing Ovations für Thomas Quasthoff, Wolfgang Haffner und Nils Landgren

Die Ingolstädter Jazztage unter der neuen künstlerischen Leitung des Schlagzeugers Wolfgang Haffner sind auf Erfolgskurs. Knapp 6000 Besucherinnen und Besucher waren diesmal bei den unterschiedlich gestalteten Konzerten zu Gast. Neben Stars der Szene, allen voran Jan Garbarek, sorgten vor allem auch junge Musikerinnen und Musiker, die glanzvolle Pianistin Johanna Summer, die Gewinnerin des Bayerischen Jazzförderpreises Olga Dudkowa oder auch der brillante Jazzgeiger Sandro Roy für Konzerte ganz besonderer Güte. An unterschiedlichen Orten der Stadt waren somit für Alt und Jung gleichermaßen Jazz, Soul, Funk oder auch Swing in einzigartiger Manier zu erleben. Daneben ist „Jazz for Kids“ mittlerweile ein Erfolgsmodell, das gerne angenommen wird.

Johannes Seifert Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jazztag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ingolstädter Jazztage Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis