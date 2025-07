Digitalministerium unterstützt ARGE mit smarter Technologie

Nach den verheerenden Starkregenereignissen im Sommer 2024 mit Milliardenschäden und tragischen Todesfällen ist klar: Hochwasserschutz muss neu gedacht werden – gemeinschaftlich, vorausschauend und digital. Der Besuch von Digitalminister Fabian Mehring (FW) bei der Arbeitsgemeinschaft Solidarischer Hochwasserschutz (ARGE) in Hohenwart markiert dabei einen wichtigen Meilenstein für eine moderne und digital gestützte Hochwasservorsorge in Bayern.

Gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten Roland Weigert und Landrat Albert Gürtner stellte Digitalminister Mehring in Hohenwart das innovative Frühwarnprojekt entlang der Paar-Region vor, das vom Bayerischen Digitalministerium aus Mitteln einer Fraktionsinitiative der Freien Wähler unterstützt werden kann. Im Zentrum steht der Einsatz modernster IoT-Sensorik, Echtzeitdatenanalyse und Künstlicher Intelligenz, um Starkregen- und Hochwasserereignisse frühzeitig zu erkennen und zielgerichtet zu kommunizieren.

Arbeitsgemeinschaft Solidarischer Hochwasserschutz ist laut Mehring ein Leuchtturmprojekt

Für Mehring ist die Arbeitsgemeinschaft Solidarischer Hochwasserschutz ein echtes Leuchtturmprojekt für Bayern. „Vorbildlich zeigt die Initiative, wie moderner Hochwasserschutz funktioniert – interkommunal, solidarisch und hochinnovativ“, so der Digitalminister. Sein Ministerium unterstütze die Initiative mit KI-gestützter Sensorik, intelligenten Frühwarnsystemen und offenen Daten.

Die ARGE knüpft an ein bereits erfolgreiches Projekt des Digitalministeriums im niederbayerischen Markt Ergoldsbach an. Dort wurde ein KI-basiertes Warnsystem etabliert, das Behörden und Bevölkerung automatisiert über akute Starkregenereignisse informiert – per E-Mail, Messengerdienst, App oder automatisiertem Anruf. Das Digitalministerium förderte die Entwicklung im Rahmen des Projekts „Kommunal? Digital!“ mit 432.000 Euro. Das Pilotprojekt ist Vorbild für die Paar-Region.

Nach den Worten von Roland Weigert (FW), der das Projekt initiiert hat, stößt die Arbeitsgemeinschaft auf großen Zuspruch. „Ich erlebe eine große Bereitschaft bei den Bürgermeistern, Landräten, Abgeordneten und Fachbehörden, gemeinsam anzuschieben und Maßnahmen umzusetzen.“ Die Katastrophe im Juni 2024 sei ein Weckruf gewesen, um die Vorsorge und Zusammenarbeit zu verbessern. Die finanzielle Unterstützung der ARGE durch die Fraktionsinitiative sei dabei ein wichtiger Beschleuniger und helfe beim Aufbau eines flächendeckenden Echtzeit-Frühwarnsystems und eines digitalen Zwillings.

Bürger und Einsatzkräfte sollen von neuen, digitalen Vorwarn-Systemen profitieren

Die Sensorik der neuen Systeme misst unter anderem Pegelstände, Niederschlagsmengen, Feuchtigkeit, Temperatur und Windrichtung. Die Daten fließen nicht nur mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz in Echtzeitwarnungen ein, sondern sollen künftig auch über das bayerische Open Data-Portal (open.bydata) öffentlich bereitgestellt werden – für Forschung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Geht es nach dem Pfaffenhofener Landrat Albert Gürtner (FW), soll der Einsatz digitaler und KI-gestützter Werkzeuge als Blaupause für weitere Flusssysteme in Bayern dienen. „Davon profitieren unsere Bürger und Einsatzkräfte unmittelbar, weil wir die Vorwarnzeit erhöhen“, so Gürtner.

Die Arbeitsgemeinschaft Solidarischer Hochwasserschutz ist eine gemeinschaftliche Initiative als Reaktion auf die vom Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt als Extremhochwasser eingestufte Flut Anfang Juni 2024 mit hohen Schäden, insbesondere entlang der Paar. In dem Verbund arbeiten seit Ende Juni 2024 unter Federführung des Landtagsabgeordneten Roland Weigert und des Pfaffenhofener Landrats Albert Gürtner die Kommunen Schrobenhausen, Baar-Ebenhausen, Reichertshofen, Manching, Hohenwart, Gachenbach, Aresing, Waidhofen und Berg im Gau sowie die Landkreise Pfaffenhofen an der Ilm und Neuburg-Schrobenhausen zusammen. Mittlerweile haben auch die Gemeinden Weichering, Karlskron und Karlshuld einen Beitritt beschlossen. Die Idee des solidarischen Hochwasserschutzes findet über Kommunal- und Bezirksgrenzen hinweg Anerkennung, sodass sich inzwischen auch aus Aichach-Friedberg Gemeinden der ARGE anschließen. (AZ)