Innovatives Bauen: In Ingolstadt entsteht ein Haus fast ohne Heizung nach Gebäudetyp E

Wenn die ersten Mieter zum Jahreswechsel in ihre neuen Wohnungen einziehen, dann werden sie vermutlich kaum bemerken, dass das Haus, in dem sie wohnen werden, etwas ganz Besonderes ist. Breite Balkone ziehen sich entlang der Fassade, die Fenster sitzen in tiefen Laibungen. Die Außenwände sind nicht verputzt, sondern mit grünem Lärchenholz verkleidet, der Sockel besteht aus Klinkersteinen.

Luzia Grasser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

85049 Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wohnungen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis