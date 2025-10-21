Interaktive Ausstellung „Mission 2030“ im Stadtmuseum Ingolstadt: Entwicklungspolitik als Erlebnis-Parcours

Die Erlebnisausstellung „Mission 2030 – Globale Ziele erleben“ der Kinderrechtsorganisation PLAN-International macht derzeit in Ingolstadt Station. In Zusammenarbeit mit dem Nachhaltigkeitsbüro Ingolstadt zeigt das Zentrum Stadtgeschichte in den Räumen des Stadtmuseums sieben multimediale Ausstellungsmodule. Mit ihnen lernen die Besucher die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen kennen und finden spielerisch und ideenreich gestaltete Denkanstöße für bessere und gerechtere Lebensverhältnisse.

Die Ausstellung „Mission 2030“ will die nachhaltigen Entwicklungsziele erlebbar machen

Die sogenannten „Sustainable Development Goals“ (SDG) der Vereinten Nationen sind das Nachfolgeprogramm der „Millenium Goals“, die im Jahr 2000 beschlossen wurden und in erster Linie globale Entwicklungsziele wie die Bekämpfung des Hungers und der Armut auf der Welt festlegten. Diese wurden in den „SDGs“ unter anderem durch Klimaschutzaspekte ergänzt. Mark Tornow, Media-Spezialist von PLAN-International Deutschland, verdeutlicht im Gespräch mit unserer Redaktion: „Die Weltgemeinschaft hat sich darauf verständigt, bis 2030 die nachhaltigen Entwicklungsziele umzusetzen. Dahinter stecken komplexe Lösungsansätze, die wir mit unserer Erlebnisausstellung auch einem jüngeren Publikum spielerisch nahebringen wollen. Wir freuen uns sehr, dass wir hier in Ingolstadt präsent sein dürfen.“

Die frühere bayerische Sozialministerin und aktive PLAN-Botschafterin, Christa Stewens eröffnete im Beisein zahlreicher Ehrengäste die Ausstellung. In ihrem Grußwort erinnerte sie an die essenzielle Bedeutung der Umsetzung dieser „SDGs“. „Nur wenn viele Menschen hier in besonderer Weise zusammenwirken, können wir unsere demokratischen Strukturen und unser Handeln im Sinne einer Wertegemeinschaft weiter verbessern. Deshalb bin ich sehr dankbar für diese Ausstellung, die unmittelbar zum Handeln auffordert.“

Die frühere Sozialministerin und PLAN-Botschafterin Christa Stewens (Bildmitte) eröffnete im Beisein zahlreicher Mitglieder der PLAN-Ortsgruppe Ingolstadt die sehenswerte Ausstellung, „Mission 2030", im Stadtmuseum Ingolstadt. Foto: Johannes Seifert

Während der interaktiven Schau reisen die Besucher virtuell durch sieben Länder und haben zusätzlich die Gelegenheit, per Smartphone an einer digitalen Rallye teilzunehmen. Dabei kann das Wissen über die SDGs (Ziele für nachhaltige Entwicklung) – exemplarisch an den Ländern Ägypten, Ghana, Guatemala, Kambodscha, Kolumbien, Timor-Leste und Deutschland - in einem Quiz getestet werden. „Mission 2030“ eignet sich in besonderer Weise auch für Kinder und Jugendliche. Ob mit der Familie oder in der Schulgruppe können sie in die Lebenswelten von vier Kontinenten eintauchen. Die Ausstellung ergänzt inhaltlich aktuelle Lehrpläne beziehungsweise die Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE).

Im Fokus der Ausstellung stehen Themen wie Kinderarbeit, Gleichberechtigung und Armut

Themen wie Kinderarbeit, Vermeidung von Hunger, Zugang zu sauberem Wasser, Gleichheit der Geschlechter, Menschenwürde, Gesundheit und Wohlergehen und der Schutz des Lebens stehen dabei besonders im Fokus. Dabei diskutiert „Mission 2030“, was die sogenannten „Sustainable Development Goals“ (SDGs) mit dem Leben hierzulande zu tun haben. „Für uns als PLAN-Ortsgruppe Ingolstadt, so Karin Kaufmann, war es im Vorfeld wichtig, dass alle hier an einem Strang ziehen konnten. Wir sind sehr glücklich, dass wir mit dieser Ausstellung auch unsere Arbeit vor Ort den hoffentlich zahlreichen Besuchern nahebringen können.“ Freuen kann man sich zudem auf ein umfangreiches Begleitprogramm, bei dem im Sinne der angestrebten Nachhaltigkeit unter anderem Kleider getauscht oder Bücher auf einem Flohmarkt entdeckt werden können. Zu sehen ist die Ausstellung bis 5. Juni 2026, während der regulären Öffnungszeiten des Ingolstädter Stadtmuseums, also Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 17 Uhr und Samstag sowie Sonn- und Feiertage von 10 Uhr bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet sechs Euro, ermäßigte Tickets sind für vier Euro erhältlich.