Karlshuld übernimmt Standesämter von Weichering und Königsmoos

Die Gemeinde Karlshuld übernimmt die Standesämter in Weichering und Königsmoos. Einstimmig votierte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung am Montag für die Zusammenlegung. Vorausgegangen war dem eine Anfrage der Gemeinde Königsmoos vor etwa einem Jahr und intensiven Beratungen der Geschäftsstellenleiter und Bürgermeister um die Details der künftigen Zusammenarbeit. „Die Komplexität der Aufgaben der Standesämter wird immer größer. Wir sind gezwungen, hier zusammenzuarbeiten, um am Schluss nicht übrigzubleiben und uns irgendwo anschließen zu müssen“, sagte Bürgermeister Michael Lederer.

Kleinere Gemeinden finden kaum genügend Personal für die Aufgaben des Standesamts

Was der Bürgermeister damit meint, ist der klare Trend zur interkommunalen Zusammenarbeit in diesem Bereich. Vor einigen Monaten übertrugen etwa die Standesämter in Rennertshofen, Burgheim und Ehekirchen ihre Aufgaben an die Gemeinde Oberhausen. Nach der Zustimmung des Karlshulder Gemeinderats gibt es im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen nun nur noch fünf Standesämter, und zwar in Oberhausen, Neuburg und Karlshuld, sowie jeweils eines in der Stadt und der Verwaltungsgemeinschaft Schrobenhausen.

Grund für diesen Trend sind in erster Linie die großen Probleme der Gemeinden, qualifiziertes Personal zu gewinnen. Viele der teils komplexen Aufgaben der Standesämter erfordern vom Personal die 3. Qualifikationsebene, unter anderem also ein Studium an einer Hochschule des öffentlichen Dienstes. „Auf dem freien Arbeitsmarkt sind diese Leute schwer zu bekommen, deswegen versucht man sie intern heranzuziehen. Es gibt aber keine Garantie, dass man sie behalten kann“, erklärte Geschäftsleiter Roman Mück. Somit sei es unabdingbar, sich personell zukunftssicher aufzustellen und die Synergien zu nutzen. „Deshalb sind wir nach der Anfrage aus Königsmoos auch auf Weichering zugegangen, um die Gemeinde mit ins Boot zu holen.“

Die beiden Nachbargemeinden haben der „großen Übertragung“, wie der Vorgang rechtlich genannt wird, in ihren Sitzungen in den vergangenen Wochen bereits mit der gesetzlich vorgegebenen Zweidrittelmehrheit zugestimmt. Für Weichering und Königsmoos bedeutet dies eine personelle und finanzielle Erleichterung, den Mehraufwand der Gemeinde Karlshuld müssen sie allerdings auch bezahlen. Den vorläufigen Beitrag errechnete Roman Mück anhand des geschätzten zusätzlichen Personal- und Arbeitszeitaufwands der Gemeinde Karlshuld.

Königsmoos und Weichering bezahlen Karlshuld für die Übernahme der Standesämter

Unter dem Strich muss Königsmoos 5,79 Euro pro Einwohner und Jahr überweisen, für die Gemeinde Weichering sind 5,90 Euro fällig. Vorläufig ist der Beitrag deshalb, weil sich der Aufwand unter Umständen dramatisch ändern kann. „Wenn sich beispielsweise eine Gemeinde dazu entschließt, eine Hospiz-Einrichtung zu errichten, steigen natürlich die zu beurkundenden Sterbefälle exorbitant an. Oder auch die Geburten, im Fall einer Hebammen-Station“, veranschaulichte Mück. „Wir sind kein Zweckverband, die anderen Gemeinden bezahlen uns dafür, damit wir ihr Standesamt machen“, ergänzte Lederer.

Für die Bürgerinnen und Bürger in Weichering und Königmoos bedeutet die Zusammenlegung, dass frühestens zum 1. Januar 2026 sämtliche Vorgänge, die den Personenstand betreffen, in Karlshuld zu erledigen sind. Das beinhaltet neben der Ausstellung von Sterbe- und Geburtsurkunden unter anderem auch Kirchenaustritte, Vaterschaftsanerkennungen und die Namensführung von Familien und Kindern. Eine Ausnahme bilden Eheschließungen, die nach dem Willen der drei Bürgermeister weiterhin in dem Ort vorgenommen werden sollen, aus dem die Eheleute kommen. Nur falls sowohl der Bürgermeister als auch sein Vertreter die Eheschließung nicht übernehmen können, hilft Karlshuld mit einem Standesbeamten aus.